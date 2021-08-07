紀律部隊近年將多個職位改為全年招聘，據公務員事務局，二級懲教助理、關員、消防隊長（行動）、入境事務助理員以及督察、警員，現仍全年接受申請。另外，警務處罕有招聘兩個專門職位，包括樂隊主任及樂隊隊員，起薪點分別達44,910元及25,380元，其中樂隊主任頂薪達88,250元，均毋須大學畢業亦可投考，不過同樣要通過體能測試，並須持有英國皇家音樂學院頒發的證書。樂隊隊員另有身高及體重要求。有關招聘至9月5日截止申請。



均須通過體能測試、持音樂證書

警務處周五（6日）刊登招聘，為兩個專門人員職位，包括樂隊主任（督察）及樂隊隊員（警員），兩者均毋須大學學歷亦可投考，但均須具音樂資格，包括英國皇家音樂學院所頒發的第八級或以上的證書，或同等學歷，申請書須夾附詳盡履歷，載列相關工作經驗，連同學歷/音樂資歷的證書/副本、修業成績單副本及演出經驗證明。投考者並須通過所有遴選要求，包括體能測試，及操流利粵語，須是在香港住滿七年的永久性居民。有關招聘至9月5日截止申請。

樂隊主任起薪近4.5萬元

樂隊主任（督察）視乎學歷，月薪由44,910元至88,250元，如持有大學學歷，並通過綜合招聘考試兩張語文試卷獲一級，起薪點高達47,690元。最少學歷要求，要在文憑試（DSE）五科第三級或以上成績；或高級會考（AL）兩科（高級程度）E級或以上成績，及會考其他三科第三級／C級或以上成績；並要符合語文能力要求，即在DSE或CE的中英文科獲二級。

特定的入職條件，包括要精通一或多種木管，銅管或敲擊樂器，持有獲認可的專業文憑，或具同等學歷，並持有由英國皇家音樂學院所頒發的第八級或以上的樂理證書 ; 或上述樂器的第八級證書外，並持有主修音樂的學位或獲認可的樂理專業文憑，或具同等學歷；須精通指揮交響管樂隊及為交響管樂隊編曲。

樂隊主任（督察）職責包括帶領及與樂隊成員一起演出，包括進行步操表演；如有需要，為樂隊各成員提供個別教授；管理樂隊的行政事務、收入及支出賬目等；監督樂隊各成員的士氣及福利；保養樂隊所有設施及樂器；以及維持樂隊各成員高水平的紀律及儀容。

樂隊隊員起薪2.5萬元

樂隊隊員（警員）月薪由25,380元至36,290元，學歷要求方面須在DSE五科考獲第2級或以上成績；或在CE五科考獲第2級；並須符合語文能力要求，即在DSE或CE的中英文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷。入職條件必須通一種或多種下列樂器：

．木管樂器、銅管樂器、敲擊樂器，並持有由英國皇家音樂學院所頒發的八級或以上證書，或具備同等程度；或

．蘇格蘭風笛或蘇格蘭鼓，並持有由英國風笛學院 (The College of Piping, UK) 所頒發的三級或以上證書，或具備同等程度；或具備最少一年參與任何風笛及鼓樂團的演出經驗



設身高體重要求 須通過視力測驗

樂隊隊員（警員）另外有身高及體重要求，男性的身高至少163厘米，體重至少50公斤；女性的身高至少152厘米，體重至少42公斤；須通過視力測驗，戴眼鏡人士亦可申請，但必須在不配戴矯視工具下，通過測驗。

隊員的職責包括執行樂隊每天的例行工作，如為綵排及表演裝卸和設置樂器及裝備，及維持樂隊大樓的保安；出席由警隊、特區政府及其他機構主辦的綵排、表演及會操；定時檢查樂器及制服，確保妥當合用，如發現損壞或需要修理/更換，即須向長官報告；遵照樂隊主任或樂隊副總監的指示，修讀音樂課程，以提高樂理知識；及嚴守高水平的紀律及儀容。

綜合警隊過往資訊，香港警察樂隊（Police Band）成立於1951年，早期為業餘性質，因表演需求日增而演變成職業銀樂隊，包括在重要節日如回歸紀念日、國慶升旗儀式、警隊結業會操等大型典禮表演，亦會為慈善團體演出，每年參與演出平均以數百次計，須戶外工作，並多於假日及升旗禮工作。警察樂隊並非每年招募成員。

現時警察樂隊由一支60人的銀樂隊及一支24人的風笛隊所組成，風笛隊現時穿著之制服，乃紀念前警務處長麥景陶而選用。警察樂隊以基礎訓練學校武毅樓為基地，樂隊主席為一名高級警司，音樂總監由警司出任，督察/高級督察為樂隊隊長。

紀律部隊多職全年招聘

另外，紀律部隊近年為吸納人手填補空缺，已將多個職位改為全年招聘，公務員事務局周五（6日）刊登，懲教署二級懲教助理、海關關員、消防隊長（行動）、入境事務助理員、警務處督察及警員，均仍全年接受申請。