教育職業展一連四日舉行　中三生感教育制度不穩　昐外地升學

貿發局今日（15日）舉行教育及職業博覽，現場有海外升學攤位，並有多個紀律部隊進行招聘。

早上有不少中學生到場，有就讀中三的學生打算到外國升學，認為本港的教育政策不穩定。有中三學生一心打算投考紀律部隊，並以消防為首要目標。



貿發局今日起一連4日在會展舉行教育及職業博覽，早上有不少中學生到場。現場有海外及本地學校升學攤位，亦有紀律部隊攤位，可即場招聘。現場可見，較多人到消防處的攤位。

不少學生到消防處的攤位了解。（張嘉敏攝）

中三學生鄭同學分別到多個紀律部隊的攤位了解資訊。他一向有參加制服團體活動，令他自小希望加入紀律部隊。不過，自反修例運動後令他對加入警隊有所卻步，「社會運動前對警察感覺比較好，」現時則以加入消防處為首要目標。他稱，同學支持他投考消防的決定。他表示，若中學畢業後未能成功升讀大學，會直接投考消防。

盧同學有意到澳洲升學。（張嘉敏攝）

中三學生盧同學希望到場了解有關海外升學的資訊。她稱，有感香港教育制度不穩定，包括未知公民與社會發展科教授內容，希望可到澳洲升學。

鄭同學希望投考消防。（張嘉敏攝）

中四學生何同學有意到外國升學或到國際學校讀書。他稱，香港環境、風氣不好，包括對教育制度有擔憂，加上考試壓力太大；相反外國的考試計分比重較少，相對著重平時的功課分數。他稱，無了解政府部門及紀律部隊攤位，因無打算留港發展。