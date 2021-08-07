暫未有學校申9月全面復課　楊潤雄料跨境學童新學年仍須在家學習

政府日前宣布學校全面復課條件，教育局局長楊潤雄在商台節目時指，暫未收到有學校申請全面復課，估計9月開學可達到相關要求的學校並不多。至於幼稚園及小學的全面復課安排，則需待疫情緩和及疫苗接種率提高後再審視。

他續指，教育局亦會就全日復課更新指引，包括午膳及活動安排，例如要求學校在午膳期間設置隔板等。至於居於內地的跨境學童問題，需與內地當局商討，料有關學童新學年，仍須留在家中學習。



政府日前宣布，所有幼稚園、中小學、特殊學校及補習學校以半天為基礎進行面授課堂，若學校教職員及學生第二劑疫苗接種率分別達七成，可按實際情況回復全日面授課堂、午膳及參與其他課外活動。

幼小復課需待疫情緩和再作審視

教育局局長楊潤雄出席商台節目「政經星期六」時指出，現時約四成七教師已接種疫苗，及有四成學生已接種或準備接種疫苗。教育局暫未收到有學校申請全面復課，估計9月開學時，可達到相關要求的學校並不多。但他強調，教育局不會訂下全面復課時間表，學校可按情況自行作安排。

至於幼稚園及小學全面復課安排，他就指出，待市民整體接種率進一步提高，以及本地疫情緩和時，當局會再諮詢專家意見，審視是否有條件放寬小學及幼稚園的上課安排。

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教育局會就全日復課供指引

楊潤雄指出，教育局會再向學校提供全日復課指引，包括午膳及活動安排，例如要求學生在午膳期間保持充足社交距離、設置隔板等，亦會要求校方在午膳後要清潔座位，學生亦應減少除口罩的時間。

楊又表示，現時已為40間學校安排外展疫苗接種服務，另外為近300間學校安排旅遊巴，送學生到社區疫苗接種中心接種疫苗，若需延長計劃，會再與公務員事務局商討。

跨境學童需繼續維持網課

至於跨境學童方面，楊潤雄出席電台節目後見記者。他指，政府一直有與深圳當局溝通，惟疫情下難以通關，暫時未有條件在新學年安排跨境生來港，有關學生暫需要繼續維持在家網上學習。