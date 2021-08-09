機場新系統用大數據「較冷氣」等旅客　省電等於1200家庭一年用量

香港國際機場銳意發展成為環保智能機場，並配合港府2050年前實現碳中和目標。機場管理局與中華電力合作，研發出冷氣預調系統及電池儲能系統，以發揮更佳節能效果。

其中新研究的冷氣預調系統，會自動收集天文台及航班資訊等數據，自動「較定冷氣」，調節及輸出最適合的冷氣量，節省能源，同時保持旅客舒適度。機管局基建設施工程及維修總經理湯遠敬指，引入冷氣預調系統及兩台新製冷機，每年可節省約510萬度電，相等於1,200個家庭一年的用電量。



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冷氣預調系統自動收集天文台數據作預測

新研發的冷氣預調系統，每小時自動收集天文台實時數據，如氣溫、濕度、日照強度、風速等，再結合機場航班數量，及海水溫度數據，建構大數據模型，預測未來24小時客運大樓的溫度，及所需製冷量的變化。系統會預先調節及輸出最適合的冷氣量，節省能源，同時保持旅客舒適度。

新系統今年年初在機場一號客運大樓啟用，是為全球第一部利用大數據預測冷氣需求的系統。

慳510萬度電 預測準確度達九成

機場原有的冷氣系統靠室內溫度感應作即時調節，未有預測功能，整體每年用3億度電，其中一號客運大樓佔整體的25%。冷氣預調系統配合兩台今年新換的5,000噸製冷機，將可每年節省約510萬度電，相等於約1,200個中電住宅用戶一年的用電量，更可減少1,900噸碳排放。

中華電力企業客戶服務副總監羅國有指出，預測系統準確率達九成，現時機場客流量不多，若人流及航班數目回升至2018至2019年水平，準繩度將再提升。

建全港最大型電池儲備系統供緊急之用

機管局為配合三跑工程，現正擴建客運大樓，興建天際走廊及引入電動車，為確保系統可靠，需預備更多後備電源。中電亦與機管局合作，研發全港最大型的電池儲能系統，為機場提供環保車安全可靠的緊急電力。

機場原有的後備電系統利用柴油發電，機場每月會進行例行測試，測試過程會產生一定電力。新系統會收集電力並儲存，待緊急情況使用。目前新電池儲備系統內有8組電池，每組有18個獨立電池，供144個，總電力輸出量為4兆瓦，相等於5.5萬部10,000mAh（毫安培小時）的流動充電器。若有任何獨立電池損壞，系統會自動隔離，可無間斷運作。

形同「大型尿袋」的後備電系統，存放在三個40呎貨櫃車中，總重量為75噸，流動性高。另外發電使用磷酸鐵鋰電池，特點是耐熱、低噪音、零排放、穩定及釋放速度快。系統本年6月經已開始啟用。

羅國有表示，未來考慮把兩系統應用到機場其他客運設施及大樓，亦會考慮推廣至工商業界，如商場及工地，助各行各業達可持續發展。