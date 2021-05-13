建築環保評估協會倡港府訂建築物減碳目標　電子平台鼓勵綠建環評

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-13 00:00

香港的建築物佔用電量90%，超過一半的碳排放來自建築物相關的電力生產，因此減少建築物用電量對達致「碳中和」尤其重要。負責評核建築物可持續性的建築環保評估協會認為，雖然政府提出2050年前達致「碳中和」目標，惟未有就建築物減排訂立目標，直言「政府唔訂（目標）業界唔知點行」。 協會促請港府在即將公布的《香港氣候行動藍圖》更新版中，為現有及新落成建築物訂立減碳目標，「一定要由政府訂框架，例如建築物逐年要減到5%耗電量」。另外，協會推出電子評審系統「iBEAM」，希望鼓勵更多現有建築物提出申請，提高可持續性。

建築環保評估協會2010年起推出BEAM Plus「綠建環評」，從用水、能源使用等範疇，評估新建築物及現有建築在施工、營運等階段，對環境的影響。對於政府訂立2050年前碳中和的目標，協會第二副主席蘇鴻輝表示，過往處理「綠建環評」的1,600宗申請中，大部份為新建築物，現有建築物的申請僅得不足10%。他認為如「搞唔掂現有建築物減碳，都好難達到碳中和」。

該會總經理何志誠則指，政府目前減碳政策中，集中在發電層面，惟建築物減碳則未有目標，令業界未知如何配合。他促請港府盡快就建築物訂立減排框架：「一定要由政府訂，例如逐年減5%（碳排放），業界先知條路點行」。他又強調，即使發電方面減少碳排放，但如建築物「一樣食咁多電，都係搞唔掂」。

建築環保評估協會總經理何志誠。（黃金棋攝）

另外，建築環保評估協會為方便更多建築物申請「綠建環評」審核，今日（13日）推出「iBEAM」平台，申請者可於平台上提交項目，以及管理工作流程，亦可即時見到項目處理進度。何志誠又指，iBEAM的首5年成本約為2,000萬元，希望每年可分析45萬項發展項目。

何預計，系統可加快申請進度，由以往每宗申請需時45日處理，最少可縮至42日，惟仍要視乎申請人回覆速度。他又認為，「系統易用啲，可以鼓勵多啲現有建築物申請」，提高可持續性。

工程諮詢公司WSP中國區可持續發展與環境董事總經理鍾志良認為，電子申請可減少所使用的資源，並舉例指，現時一項「綠建環評」申請，需用約1,700個文件夾，料用電子申請則可減少60%。