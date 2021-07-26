食本地蟹賺分換物助減碳　平民版碳交易平台　初期助減350噸排放

全球暖化日趨嚴重，減少依賴進口有助減低碳排放。有本地養殖場計劃今年秋季推出至少50萬隻港產大閘蟹應市，並以餐前廚餘製成蟹糧餵飼，料可減少350公噸碳排放。機構成立首個平民版碳交易平台，將買本地蟹減碳量變成可換物、甚至「當錢洗」的碳積分，令碳交易也可平民化。



購買港產大閘蟹可變成碳信用積分，換取漁農產品、甚至合作食肆的折扣優惠等，形成平民版的碳交易平台。（勞敏儀攝）

港人愛吃的大閘蟹，幾乎全部靠進口，產生不少碳排放。生態魚蝦蟹科技有限公司今年試行養殖本地大閘蟹，並使用回收的鱈魚及三文魚作為部分飼料增加蛋白質，預計每隻大閘蟹節省約700克碳排放。

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食本地蟹減碳賺積分

省下的碳排放非單純一個記錄，可變成碳信用積分，換取該公司出售的漁農產品、南丫部落的商品，甚至合作食肆的折扣優惠等，形成平民版的碳交易平台。

該平台由非牟利機構「地球知源」（ProjecTerrae）創立，創會主席陳式立表示，首階段透過「以碳換物」概念，例如累積10公斤碳信用積分，可換取一隻大閘蟹，增加市民參與動力；倘參與人數增至約50萬人，可啟動第二階段，把市民省下的二氧化碳排放，轉化成碳信用虛擬貨幣，透過ZoidPay技術全球網購，最快明年底推出。

陳式立指，碳貨幣價值由自由市場而定，以內地為例，每公噸「碳價」約50元人民幣，即一隻本地大閘蟹節省的碳排放價值3.5仙人民幣。陳相信隨多國訂立2050年達成淨零碳排目標及相關政策，將有更多人參與碳交易，令其價值有望上升，亦冀以經濟誘因鼓勵市民開展綠色生活。

陳式立相信，隨多國訂立2050年達成淨零碳排目標及相關政策，將有更多人參與碳交易，令其價值有望上升。（勞敏儀攝）

從食材入手的「平民版」碳交易

目前沒有民生相關的碳排放，被納入碳信用交易。董事程詩灝表示，碳交易集中在重工業，對市民而言遙不可及，故嘗試從食材入手，只要購入安心食品，可賺取有升值潛力的碳積分，日後應用範圍將更廣；當人人可用，在民生上令碳交易「落地」。

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