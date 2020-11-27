明日大嶼︱黃錦星避談填海與減碳是否矛盾　環團斥講一套做一套

林鄭月娥發表新一份《施政報告》，強調不會放棄「明日大嶼」計劃，同時宣布力爭於2050年前實現碳中和。環境局局長黃錦星今日（27日）在記者會上，被追問大規模填海造島計劃，會否與減碳目標有抵觸。黃解釋，建築過程的確會用電及有碳排放，但最重要是在建設或設計上，如何做到低碳節能，避談填海與減碳是否矛盾。 黃又強調，會推動各個政府部門，包括發展局，在各項發展中邁向低碳，甚至零碳運作。

環境局局長黃錦星表示，無論是填海或是棕地項目，最重要是建設或設計上如何做到低碳節能，強調會推動政府所有部門在任何發展上，盡量邁向低碳、甚至接近零碳運作。（張浩維攝）

黃錦星今日出席《施政報告》記者會時，被問及「明日大嶼」的大規模填海造島工程，將會製造大量碳排放，會否違背碳中和的目標？黃錦星解釋，不同大型基建都要做環境評估，環保署會以專業態度審批。他指，香港最大的碳排放來源是用電，佔整體碳排放的三分二，認為無論是填海或是棕地發展項目，最重要是建設或設計上，如何做到低碳節能。他強調，會推動政府所有部門，在任何發展項目中，都盡量邁向低碳、甚至接近零碳運作。

黃錦星又指，香港有大量惰性建築廢料，在港幾乎沒有出路，要透過遠程船運往台山填海，當中產生不少碳排放，影響低碳轉型路線，日後於「明日大嶼」填海，則可免卻相關排放。

↓明日大嶼計劃概況↓

環團批評港府「講一套做一套」

綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，參考機場三跑相關的填海工程，約九成填料是來自內地，只有約一成來自本地，對黃錦星「明日大嶼」填海，可減惰性建築廢料運送碳排放的說法感諷刺，質疑港府「講一套做一套」。劉希望，黃錦星應說明透過什麼措施，令日後工程大致近乎零碳排放，例如是否在人工島上，預留空間作太陽能或風力發電、只准使用單車或電動車等。

劉又認為，環境局責任是保護環境，過去不少環團已提及發展「明日大嶼」會對環境及附近珍貴物種的影響，局方不應對此隻字不提，又擔心環評漏洞會令工程通過，僅靠補償措施彌補，希望環評更具透明化，避免閉門造車。

世界自然基金會（WWF）今早亦有請願行動，批評填海不但建造成本高昂，更會大幅增加碳足印，對整個生物多樣性及生態服務系統，帶來難以估計破壞。該會又指，項目將進行1,000公頃填海，在中部水域建造人工島，建築工程所產生的碳排放，包括填料採購和運輸，將大大地破壞政府對減碳的承諾。

WWF今早有請願行動，指出填海不但建造成本高昂，更會大幅增加碳足印，對整個生物多樣性及生態服務系統帶來難以估計的破壞。（WWF提供）

垃圾徵費增加更多就業機會

至於重返立法會討論的垃圾徵費，黃錦星被問及有否信心通過時，他指，若僅靠政府措施，回收只會事倍功半，認為徵費是重要措施。政府推廣回收減廢即使有成效，亦不能相比。

黃又指，在疫情期間，經濟狀況一般時，市民或感困惑，為何仍要推出徵費。但他認為，徵費會做到專款專用，即徵收10億元，會撥10億元投放在減廢回收，屆時會創造更多綠色就業機會。他又說，有政黨對此有正面回應，會加強對政黨遊說工作，希望爭取更多理解及支持。