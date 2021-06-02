蔡展鵬疑曾光顧按摩院　4男女涉管理賣淫場所　提供服務包括手淫

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-02 13:37

警隊國安處處長蔡展鵬早前疑曾光顧灣仔一按摩店，4名涉嫌經營及管理該店的男女，被控以管理賣淫場所等罪名，案件今(2日)在東區法院提堂，被告暫時毋須答辯，案件押後至7月21日再提訊，以讓辯方索取文件。據悉，警方去年曾兩度喬裝顧客到該店調查，期間有人疑曾稱可提供全身按摩和手淫服務。警方今年3月19日到場作拘捕行動，當日疑亦是蔡光顧該店的日子。

3名女被告2人為按摩師1為越南籍

四名被告：李亦晴(36歲，女，按摩師)、元秋香(34歲，越南籍女子，無業)、張明芳(35歲，女，按摩師)，及胡炳雄(61歲，無業)，共被控6項罪名，包括管理賣淫場所，經營沒有有效經營牌照的按摩院。

3名女被告各被控一項管理賣淫場所罪，指他們於2020年10月至今年3月19日期間，在灣仔莊士敦道勝意大樓1樓，，即VIET SPA，管理賣淫場所，李及元另被控一項管理沒有有效牌照的按摩院；唯一男被告胡炳雄則被控在同一期間同一地點經營賣淫場所，及經營沒有有效經營牌照的按摩院。

可提供全身按摩和手淫

據了解，喬裝警員去年10月及11月下午到涉案按摩店調查時，有女被告疑曾向警員稱可提供全身按摩和手淫，亦為警員安排女按摩師，價格為500元至800元，視乎服務而定，警員兩次均選擇500元的全身按摩。本年3月警員再到場，該次由另一名女被告提供500元按摩服務。約10分鐘後，警方採取行動拘捕3名女子。男被告稱租用上址，但對於按摩院營運以提供手淫等並不知情，他表示不認識3名女被告。案件押後至7月21日再訊。

警方稱看不到蔡涉不道德行為

早前有消息指，蔡展鵬疑因曾光顧無牌按摩店，正休假候查，事件由有組織罪案及三和會調查科調查。警方早前曾公開交代稱，警方疑有人於灣仔一間無牌按摩店經營色情場所，及提供賣淫，今年3月下旬採取行動，並拘捕了6名女子，警方當時發現蔡在場，但沒有拘捕他。警方稱，看不到蔡展鵬有違法、違規或不道德行為。

案件編號：ESCC1161/2021