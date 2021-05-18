蔡展鵬被揭身處涉賣淫場所　瓜田李下無不道德行為疑團未解

撰文： 韋景全 最後更新日期： 2021-05-18 23:46

警方國安處處長蔡展鵬涉光顧無牌按摩店事件，警方今日（18日）公布調查結果，新進展反留下兩大疑團。蔡在3月下旬的一次警方搗破涉嫌色情場所行動中被發現身處現場，警方有組織罪案及三合會調查科（O記）總警司黃維傍晚會見傳媒時，形容蔡無不道德及違法行為，惟未有進一步解釋何謂在色情場所「無不道德」行為。有資深警務人員指出，暫只看到蔡敏感度有問題。

警界消息指出，警方對警務人員身處色情場所頗為忌憚，認為有瓜田李下之嫌，基本上不論有否好理由，都會被視作嫖客，嚴懲不貸，輕則會被紀錄在案，甚至受到紀律處分。因此，警方今日首披露在拘捕妓女的現場發現蔡展鵬，他能否續任國安處處長成疑。

國家安全處處長蔡展鵬。（警務處圖片）

光顧無牌按摩店不構成罪行

有資深警務人員指出，任何人光顧無牌按摩店均不構成罪行，即使揭發現場有人從事色情事業，在大多數情況下，警方只會將現場人士帶署助查，錄取口供佐證，以檢控主事人及妓女。該名警員續指，今次事件與一般程序相同，但由於現場人士牽涉警務人員，警方便有需要調查蔡展鵬，了解為何身處現場。

根據O記初步調查顯示，蔡展鵬暫時未發現任何不道德及違法行為。該名警員指出，「喺呢個調查階段，不至於要解僱，只係同敏感度有關。」近日有信息流傳，蔡展鵬因患有長期腰痛，於下午前往按摩時被發現，該名警員表示，掃黃行動甚少午間進行，但由於警隊內部嚴密封鎖消息，難免傳出不同版本，令人有不少猜疑。

涉事位於譚臣道勝意大樓的無牌按摩院，招牌已被拆下置於地上。（香港01記者攝）

事件曝光後，大批傳媒到場採訪。（香港01記者攝）

O記總警司：無違法、無違規及無不道德行為

警方有組織罪案及三合會科（O記）總警司黃維交代調查進展時透露，警方3月下旬巡查灣仔一間無牌按摩店，發現有人涉嫌經營色情場所，拘捕6名涉嫌賣淫本地女子，行動中發現蔡展鵬身處同一場所，暫時看不到蔡展鵬有違法、違規或不道德行為。

黃維在公布中提及三無——無違法、無違規及無不道德行為，又稱警方已將調查報名交予律政司，等候進一步指示。

警方有組織罪案及三合會科總警司黃維表示，暫時看不到蔡展鵬有違法、違規或不道德行為。（陳浩然攝）

警方當日行動拘捕6名持香港身份證的女子，消息指，涉案6名女子涉嫌賣淫被捕，警方經調查發現，涉事的無牌按摩場所有一些賣淫的活動正在進行中。在這個環境中，「無不道德行為」引起外界頗多猜測，總警司黃維未有在傍晚記者會中清楚解答。

再者，既然現場涉嫌是色情場所，按警界說法，警務人員即使在場維修水喉，也難洗脫嫌疑。