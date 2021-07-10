蕭澤頤︰蔡展鵬仍休假　斥社會有人美化暴力行為　煽動仇警必執法

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-10 12:19

香港警察學院今天（10日）舉行結業典禮暨閱操儀式，由律政司司長鄭若驊主持。新任警務處處長蕭澤頤亦有出席。 今屆共有149名學警結業，並首次於結業會操的升旗環節使用中式步操。鄭若驊於致辭時稱，維護國家主權統一及領土完整，是一國兩制「初心」，而律政司及警隊會各施其職，落實維護國安的法律制度及執行機制。 蕭澤頤檢閱結業會操後見記者，他批評，社會上有人美化暴力行為，警方已拘捕4人涉煽動「殺警」、「仇警」，強調任何人、網站或媒體，在線上、線下做相關行為，必然會執法，「全港3萬警察一定追住你唔放，將你繩之於法。」

蕭澤頤在檢閱結業會操後見記者。他表示，對新一批警員加入感欣慰，警員責任並不容易。近兩星期發生一連串暴力事件，除七一企圖謀殺警員案，警方國安處亦搗破恐襲組織，有關組織計劃在香港不同地方，包括地鐵、過海隧道、法庭，進行一連串襲擊，包括企圖發動汽車炸彈襲擊。他強調，若恐襲發生，會造成很多市民傷亡。蕭又說，有關組織共9人被捕，包括大學、中學教職員，其中6名負責行動的疑犯全為中學生，稱社會應反問「究竟發生咩事？」

警告若發布煽動「殺警」、「仇警」言論 警方必然執法

蕭又批評，社會上有人美化暴力行為，英雄化暴力冷血行為。警方早前拘捕4人涉煽動「殺警」、「仇警」，強調任何人在線上、線下做相關行為，必然會執法，「全港3萬警察一定追住你唔放，將你繩之於法」。對於假新聞、假消息，警方亦會盡早澄清。

至於警方國安處處長蔡展鵬涉光顧無牌按摩店事件，警方已向律政司提交調查報告，目前蔡展鵬仍正休假。蕭澤頤被問到三名官員違犯限聚令出席飯局事件，他拒作評論。至於港大學生會評議會撤回悼念刺警案疑犯議案事件，他指，暫未收到相關事件報案。

▼7月10日，警察學院結業會操情況▼

+ 13 + 13 + 13

鄭若驊︰維護國家主權統一和領土完整是「一國兩制」初心

律政司司長鄭若驊致辭時多次提及國家安全，指法治及國家安全為確保香港良好發展的基石及重要支柱，又稱維護國家主權統一及領土完整，是一國兩制「初心」。而警隊及律政司要全力落實維護國家安全的法律制度及執行機制，以維護國家利益，兩者於各方面需要各施其職。

她又稱，社會近年面對急劇變化，警隊面對前所未有的挑戰，讚揚於現時加入警隊的人為「有決心、有能力、有承擔」去服務社會。

鄭若驊強調，國家安全是國家頭等大事，維護國家主權統一和領土完整，是「一國兩制」的初心。特區政府，包括律政司及警隊，須全力落實維護國家安全的法律制度和執行機制，以維護國家主權、安全、發展利益。律政司與警隊，在維護法治、國家安全以及保障公眾利益方面各司其職，以確保「一國兩制」行穩致遠。

升旗環節首用中式步操

今屆分別有33名督察及116位警員結業，結業會操升旗環節首次以中式步操進行，由律政司司長鄭若驊擔任檢閱官，新任「一哥」蕭澤頤亦有出席典禮。

▼4.15國安日 警務處的中式步操與開放日▼