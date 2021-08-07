強制檢測｜增兩地方上榜　美國返港染疫男曾訪跑馬地香港足球會

本港周六（7日）新增2個地方被納入強制檢測公告，均涉及由美國抵港、並帶有L452R變種病毒的確診者。上榜地方分別為跑馬地香港足球會及黃竹坑安盛匯22樓C室Original Vision。曾於指定日期到訪該兩處地方的人士，需要於8月9日或之前檢測。



政府指，因應一宗由美國抵港的確診個案，而患者在過去21天曾在本港居住，並有L452R變異病毒株。他曾到訪的兩處地方需要強制檢測，而已完成接種疫苗的人士亦需要檢測。

最遲8月9日檢測

任何人在7月15日上午8時至上午9時曾身處香港跑馬地體育道3號香港足球會的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，均需要檢測；而任何人在7月15日或7月16日曾身處香港黃竹坑黃竹坑道38號安盛匯22樓 C室 Original Vision 超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，同樣列作受檢人士。

他們需要於8月9日或之前接受檢測。受檢人士若在8月5日至8月7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

太古城、海濱南岸周日增設採樣站

政府周日（8日）會在太古城金殿台唐宮閣附近位置及紅磡海濱南岸第6座旁空地增設流動採樣站，為須接受強制檢測的居民及工作人員提供免費服務。如天文台已發出三號強風信號或紅色暴雨警告信號，位於室外的流動採樣站將會關閉。

全港社區檢測中心為市民提供檢測服務，包括為須接受強制檢測的人士提供免費服務。截至周六下午6時，社區檢測中心於周日尚餘約24,000個預約名額，未來一周及兩周分別尚餘約84%及約91%預約名額。