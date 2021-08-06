強制檢測｜美國返港32歲男子染L452R　上環海景大廈居所今晚圍封

衞生防護中心今日（6日）公布，一名32歲男子初步確診，涉及L452R變種病毒株。他於7月25日前往美國，8月5日返港，潛伏期內曾於7月15至25日期間在港居住。政府今晚圍封其居所，即上環干諾道西82-87號海景大廈，全幢住戶須強制檢測。患者於上環文咸東街40-44號工作，亦被納入強制檢測公告。



▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



+ 15

衞生防護中心指出，個案涉及一名32歲男病人，居於上環干諾道西82-87號海景大廈，他於7月25日前往美國，8月5日乘搭航班QR818經多哈返港。他於7月24日在香港及於8月2日在美國進行的出發前檢測結果均呈陰性。他抵港時在機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測，結果呈初步陽性，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示，病人帶有L452R變種病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。

病人沒有病徵，他曾於4月7日及4月28日在香港接種兩劑復必泰疫苗。他於7月19日抽取的血液樣本，對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

+ 5

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



+ 1

過去21天，病人曾於7月15至25日期間在港居住。為審慎起見，政府今晚會將該病人於香港居住的大廈，即上環干諾道西82-87號海景大廈，作出限制與檢測宣告。同幢所有住客須於個案公布當日計起第3、7、12及19日接受強制檢測。

病人於上環文咸東街40-44號工作，在過去21天曾於7月15至25日期間上班。病人的工作處所及他在潛伏期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的指定人士須於指明日期或之前接受強制檢測。