強制檢測｜12處上榜涉外遊返港確診男　DONKI女職員四到海之戀店

衞生署周五（6日）公布一名32歲男子初步確診並帶L452R變種病毒株，他上月底前往美國，8月5日返港，潛伏期內於7月15至25日期間在港居住，曾到過的12個指明地方被納入強制檢測公告，包括8間食肆，如荷李活商業中心Elephant Ground、中環國際金融中心商場鋪翡翠拉麵小籠包；他亦在7月18日上午11時至下午2時曾到訪香港書展。任何人在指定日期及時間同場，均需強制檢測。



DON DON DONKI驚安之殿堂一名29歲女職員於7月29日離港前往日本，翌日抽取樣本檢測呈陽性。她在尖沙咀公司上班，但伏期曾到DONKI海之戀商場2樓分店，故該處亦列入強制檢測名單。曾到訪有關地方人士須在8月9日或之前接受檢測，若8月4日至8月6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。



▼8月6日強制檢測公告詳情▼



食物及衞生局強制檢測公告，指出有一宗由美國抵港、而患者在過去21天曾在本港居住的初步確診個案，當中涉及L452R變異病毒株，患者曾到過的12個指明地方被納入強制檢測公告：

1.7月15日至7月25身處上環文咸東街40-44 號 Bonham Circus 7 樓及 8 樓 WeWork 超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

2.7月25日中午12時至下午4時曾身處上環荷李活道 233 號荷李活商業中心地下 Elephant Grounds 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客；

3.7月24日下午6時至下午10時曾身處中環伊利近街 28 號萬城閣地下 Posto Pubblico的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

+ 7

4.7月24日上午11時至下午3時曾身處中環奧卑利街 17 號地下Starting Over Espresso的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

5.7月23日下午7時至下午11時曾身處中環士丹頓街 22 號地下BIG SUR 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

6.7月21日上午11時至中午12時曾身處中環荷李活道 1-13 號華懋荷李活中心 12 樓 1202 鋪MindnLife Limited的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

7.7月21日下午6時至下午10時曾身處中環士丹利街 60 號明珠行2樓298 Nikuya Room的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

8.7月20日下午1時至下午5時曾身處中環國際金融中心商場2樓2018-2020號鋪翡翠拉麵小籠包的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

9.7月18日下午5時至下午9時曾身處大角咀嘉善街 18 號利奧坊地下G707號鋪 The Roastery X的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

10.7月18日下午1時至下午5時曾身處香港灣仔軒尼詩道 109 號地鋪小窩雞海南雞專門店的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

▼一連7日書展 錄得逾83萬入場人次▼



+ 11

11.7月18日上午11時至下午2時曾身處香港會議展覽中心第31屆香港書展的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

12.7月17日下午6時至下午10時曾身處堅尼地城加多近街 45-55 號恒裕大廈地下 5-9 號鋪 Pici的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至8月7日)▼



+ 1

DONKI女職員7月四度到海之戀分店

此外，一名29歲女患者於7月29日離港前往日本，在當地檢測呈陽性。任何在7月13日、7月21日、7月27日或7月28日曾身處香港荃灣海之戀商場2樓2001號鋪 DON DON DONKI 超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須接受檢測。若8月4日至8月6日期間已進行檢測，或已接種疫苗人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

Donki女職員赴日本後確診，曾到訪的海之戀商場DON DON DONKI ，列入強檢名單。（資料圖片）

染疫沙特領事子女曾到地方覆檢

因應早前涉及L452R變異病毒株的輸入個案，鰂魚涌太古城中心、鰂魚涌華蘭路 20 號華蘭中心地下 2-3 號鋪 Food le Parc、鰂魚涌公園一期、半山司徒拔道 40 號香港港安醫院地下正門門外帳幕或急診室，列入再次檢測的指明地方，曾到訪人士同樣須於8月9日或之前接受檢測。上述地方為來港的沙特阿拉伯領事子女所到之處。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

