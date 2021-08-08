東京奧運｜過百人商場撐李慧詩衝牌　市民大聲歡呼：香港人支持你

「牛下女車神」李慧詩今日（8日）在東京奧運場地單車女子爭先賽勇奪銅牌，在觀塘APM商場，大批市民由李慧詩早上9時出戰準決賽撐到女車神角逐銅牌戰。每當李慧詩出場，不少市民都放下原來活動，在大屏幕前、在不同樓層圍欄邊為李慧詩打氣。 李慧詩銅牌戰第二回合後上成功摘銅一刻，全場振奮，掌聲停不了。



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爭先賽四強賽採取三局兩制，勝方將會進入金牌戰。賽事甫一開始，市民便大聲歡呼為李慧詩打氣。在第一回合，李慧詩曾一度領先，惟被烏克蘭選手史達莉高娃於衝線時反超，現場市民都大為緊張。第二回合，李慧詩沉着應戰，在第二圈開始發力，惟仍不敵史達莉高娃，進入銅牌戰。

市民張先生對李慧詩惜敗感到可惜，形容烏克蘭選手「好聰明」，指：「佢控制到李慧詩去到最後125米先比個速度出嚟，睇返最後100米時間係5秒2幾，呢個速度好快。」他又稱，加拿大與德國選手比分曾達1：1，需要「鬥足3場」，稱：「體力消耗好大，（李慧詩）依然有機會！」

市民阿謙同樣感到可惜，稱：「佢都好努力，都想佢出到線有牌。」他又指銅牌賽會繼續為李慧詩加油，又為港隊全體成員打氣：「繼續加油努力，香港人會支持你！」

游先生觀戰時心情亦相當緊張，稱：「李慧詩都係差少少，雖然輸咗有失望嘅。」但他仍為李慧詩加油，「希望可以努力」。