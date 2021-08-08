李慧詩奪銅牌｜港隊東京奧運添第6塊牌　網民讚女車神：香港驕傲

【李慧詩／牛下女車神／單車／東京奧運／奧運閉幕】東京奧運今日（8日）閉幕，香港「牛下女車神」李慧詩昨（7日）於女子場地單車爭先賽8強賽「完美復仇」勇闖4強。不過Sarah於準決賽中失利，兩負烏克蘭女將史達莉高娃（Olena Starikova）未能殺入金牌賽。Sarah發揮於銅牌戰中不負「最強大腿」之名，力壓德國的軒絲（Emma Hinze）奪得銅牌，是港隊今屆的第6面獎牌，亦是她自2012倫敦奧運的第2面個人獎牌！

許多校定鬧鐘起身觀看直播的網民形容李慧詩今日已用盡全力，賽前已明言無論賽果如何也會一直支持。如今Sarah「為香港埋齋」成功奪銅，網民更是興奮無比，紛紛留言狂讚！



李慧詩與總教練沈金康擁抱，大家都舒一口氣。（高詩琦攝）

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李慧詩於今屆東京奧運爭先賽兩度落入復活賽，但均成功「翻生」。Sarah於4強戰對上烏克蘭的史達莉高娃，展開三場兩勝制的比賽。Sarah首場從後迫近對手，但仍被對手先拔頭籌；第2場她改變策略，然而響鐘後被史達莉高娃再一次超越，連勝2場，只能力爭銅牌。

銅牌戰中李慧詩面對德國軒絲（Emma Hinze），於首戰尾圈加速，拉開8個車位，拋離軒絲衝線先勝1場。第2場Sarah使用定車戰術，於尾段發揮「最強大腿」實力，成功奪得繼2012年倫敦奧運的第2面女子場地單車賽銅牌，亦是港隊今屆第6面獎牌，為港隊於東京奧運閉幕日完美「埋齋」。

網民直擊Sarah奪銅超興奮：

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香港女車神李慧詩在復活賽擊敗郭比順利復活，網民形容她是「不死鳥」。（高詩琦攝）

網民力撐李慧詩：

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香港女車神李慧詩於競輪賽準決賽失利，但網民不離不棄，坦言無論如何都會支持。（高詩琦攝）

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網民不離不棄繼續撐李慧詩：

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香港「女車神」李慧詩4日下午出戰女子競輪賽（又稱凱林賽），她於初賽得小組第3，須轉戰復活賽。Sarah結果在復活賽成功以小組第1名衝線，晉級半準決賽。一眾觀看直播的港人同驚同喜，紛紛形容賽況熱血，大讚「牛下女車神」爆發力十足。至於另一港隊代表李海恩雖無緣晉級，仍獲大批網民窩心留言安慰。



李慧詩出戰東京奧運女子競輪賽復活賽。（高詩琦攝）

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網民在討論區發起1人1句支持李慧詩及李海恩▼▼▼

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睇多啲：香港羽毛球混雙代表「左手配」鄧俊文／謝影雪在銅牌戰不敵日本組合，未能為香港再添一牌，不過已創出香港羽毛球奧運歷史上最佳成績，而且他倆賽場上搏盡惡鬥世界排名第6的日本組合渡邊勇大/東野有紗。賽事完結後，有網民在討論區發起1人1句永不離棄支持「鄧謝配」▼▼▼



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香港羽毛球混雙代表「左手配」鄧俊文／謝影雪在銅牌戰不敵日本組合，未能為香港再添一牌，不過已創出香港羽毛球奧運歷史上最佳成績。（高詩琦攝）

睇多啲：香港女子游泳代表何詩蓓亦出戰女子100米自由泳決賽，最終奪得銀牌，何詩蓓游出52.27秒，破亞洲紀錄時間，更為香港贏得第1塊游泳獎牌。



何詩蓓於今早9時59分在第5線出戰女子100米自由泳決賽，最終奪得銀牌，何詩蓓游出52.27秒。（高詩琦攝）

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睇多啲：網民1人1句感謝何詩蓓為港爭光▼▼▼



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何詩蓓於東京奧運女子200米自由泳決賽中取得銀牌。（高詩琦攝）

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睇多啲：何詩蓓不時都會在IG上分享自己的生活！【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】

