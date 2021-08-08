李慧詩奧運奪銅｜女車神爭先賽挫德國勁敵　勇奪港隊今屆第六牌

「女車神」李慧詩經昨日復活再8強過關後，在奧運煞科日（8日）早上再戰爭先賽4強，李慧詩面對烏克蘭女將史達莉高娃（Olena Starikova），連續兩場失利後落入銅牌賽對上德國車手軒絲（Emma Hinze），以場數2：0敗擊敗對手，成為香港首個分別在兩屆奧運奪得獎牌的運動員，個人累積奧運兩銅，也助港隊以1金2銀3銅共6面獎牌於東京奧運埋齋。

01體育記者高詩琦、楊宇翹 靜岡縣伊豆單車館直擊



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港隊「女車神」李慧詩曾經於爭先賽創下20個月連勝紀錄，她今屆奧運爭先賽兩度落入復活賽，都能「翻生」。李慧詩於4強硬碰烏克蘭女將史達莉高娃，以0：2落敗，銅牌戰遇上德國新晉車神軒絲（Emma Hinze）。

軒絲留前鬥後，李慧詩先從後兩個車位開始做假動作，迫使軒絲加速。李慧詩最後一圈拉開距離，先輕取一場。

第二戰，李慧詩先發，於藍線多次定車觀察對手，最終她率先爆發，在三盤兩勝的銅牌戰以2：0完勝軒絲，奪得個人第二面奧運銅牌， 也令港隊於奧運閉幕日以1金2銀3銅共6面獎牌埋齋。

東京奧運直擊．李慧詩爭先賽｜女車神4強失利 力爭銅牌謝幕

李慧詩曾創20月連勝紀錄 一分鐘了解鬥智鬥力的爭先賽

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