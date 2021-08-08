大灣區航空爭取10.1國慶日首航飛北京　行政總裁：仍有待牌照審批

有「深圳李嘉誠」之稱的富商黃楚標，去年牽頭成立大灣區航空（Greater Bay Airlines，GBA），希望今年投入服務，早前《香港01》曾報道，大灣區航空有望9月中機批牌照。大灣區航空行政總裁丘應樺向《香港01》表示，假如一切順利，有可能10月1日中國國慶日首航，不過強調仍未落實，「一切要等攞到 AOC（航空營運人許可證），營運人許可證才能確定。」



近日有內地網民發現，大灣區航空首輛飛機正停放於廣州飛機維修工程公司，即位於廣州白雲國際機場。該飛機為型號為波音737-800，白色機身以藍色寫上「大灣區」、「GREATER BAY AIRLINES」，部份機尾及機翼為淺藍色，並寫上縮寫「GBA」。

大灣區航空之前申請經營104條航線



疫情及隔離檢疫也影響首航計劃

《南華早報》今日（8日）引述公司董事許漢忠稱，有望於9月17日獲發牌，並期望於10月1日象徵式首航，包機前往北京。丘應樺今晚向《香港01》表示，確有可能於10月1日首航，不過仍在計劃中，並未落實，「一切要等攞到 AOC，營運人許可證才能確定。」他又指，疫情及隔離檢疫亦會影響計劃。

大灣區航空行政總裁丘應樺（中）確認正爭取在10月1日中國國慶日首航。（資料圖片）

大灣區航空去年7月向民航處申請航空營運人許可證申請。許漢忠早前表示，希望今年第三季完成所有申請，並在年底前有3架飛機可投入服務。民航處今年6月回覆時表示，一直與大灣區航空緊密聯繫，有關申請正在「積極處理」中。空運牌照局當時亦稱，已收到大灣區航空公司的牌照申請，牌照局會按《空運（航空服務牌照）規例》（第448章A）及其他相關法例處理有關申請。