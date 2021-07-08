疫情重創航空及海運業　工聯會促發放津貼　推培訓保留人才

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-07-08 13:01

疫情反覆，重創各行各業，航空、海運業更是「重災區」。工聯會權益委員會今日（8日）聯同航空及海運業代表召開記者會，稱在過去一年半，不少工友開工不足甚至失業，亦有很多重要技術崗位、有經驗的技術人員為生計轉行。工會促請政府發放津貼，並推展在職帶津貼培訓，以保留崗位與技術人才。

工聯會今日召開記者會，稱在過去一年半，不少航空、海運業工友開工不足甚至失業。（工聯會提供）

香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明表示，過去一年半，航空業進入「冰河時期」，行內不少工友開工不足甚至失業，不少屬技術熟練工人，而根據國際航空運輸協會預測，全球航空業可能要到2024年才全面復蘇，如熟練機場僱員持續流失，業內將面對嚴重人才短缺。

香港海員工會主席張世添亦指，港澳客運船自去年2月起，停運至今超過17個月，不少工友要放無薪假及減薪，收入較疫前減兩至三成。張說，近日更有船公司增設兼職制員工，擔心此舉令船員僱用兼職化，業界未來將減少聘用全職，甚至為進一步裁員鋪路，窒礙業界發展。

工聯會促請， 政府應即時向機場工友及港澳船船員等工友發放津貼，並推展在職帶津貼培。（工聯會提供）

工聯會促請港府，應即時向機場及港澳船船員等工友發放津貼，並推展在職帶津貼培訓等，保留崗位與技術人才。另外，工會建議善用海運及空運人才培訓基金，放寬申請條件，使已失業的工友亦能受惠。