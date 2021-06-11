消息：大灣區航空最快10月中開辦定期航班　民航處：積極處理申請

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-11 07:45

有「深圳李嘉誠」之稱的富商黃楚標，去年牽頭成立大灣區航空，曾表明希望今年底前有3架飛機可投入服務。《香港01》收到消息，大灣區航空本周中已與10名機師簽訂僱傭合約，預料之後與約20名機師簽約，即合共聘請約35人，籌備進度理想，或可於9月試飛。大灣區航空行政總裁丘應樺亦向《香港01》表示，牌照大約9月中有機會獲批，預料最快於10月中至11月可經營定期航班。 空運牌照局回覆《香港01》表示，已收到大灣區航空公司的牌照申請，牌照局會按《空運（航空服務牌照）規例》（第448章A）及其他相關法例處理有關申請。民航處則表示，正「積極處理」大灣區航空的申請。

黃楚標正籌備大灣區航空（資料圖片）

大灣區航空去年7月向民航處申請航空營運人許可證申請。該公司董事許漢忠早前表示，希望今年第三季完成所有申請，並在年底前有3架飛機可投入服務。他當時透露，今年第二季會招聘人手。

另外，早前大灣區航空申請經營104條航線，空運牌照局就此刊登憲報，許漢忠於3月時表示，暫未收到反對，但接獲申訴，對成功申請營運航線有信心。

大灣區航空機師人手足夠應付營運3架飛機

《香港01》收到消息，指大灣區航空籌備進度順理，大約4月時與機師面試，不過由於仍未完成所有申請程序，約35名機師列於等候名單，之後分批提供合約，其中9人於本周中簽約。有熟悉營航班營運的人士透露，營運每架飛機約需10名機師，現時35人足夠營運3架客機。

黃楚標本身亦是東海航空的董事長。（資料圖片）

倘疫情未穩 初期只做貨運

據了解，獲聘的機師絕大部份為前港龍機師，不過薪酬待遇未如港龍年代，大約只及過去的六至七成。消息指，原本大灣區航空原本有意將機師送到新加坡受訓，但由香港與新加坡的旅遊氣泡再度告吹，故計劃受阻。按照現時計劃，消息指，大灣區航空最快於9月試飛航線，不過仍需視乎審批進度。另外，假如疫情嚴重，初時或先經營貨運。

丘應樺：仍需與其他國家地區商討航權

大灣區航空行政總裁丘應樺回應《香港01》表示，原本已有16名機師，近日再有9名機師上班，之後將會受訓。他表示，有望於9月中獲批所需牌照，不過由於仍需與其他國家、地區商討航權問題，料最快10月中至11月經營定期商務航班。他表示，在經營定期商務航班前，或會先經營其他服務，例如不定期的包機服務。

丘應樺（右三）曾為國泰港龍航空的行政總裁。現時為大灣區航空的行政總裁。（太古集團相片）

已租借一架737-800客機

公司註冊處資料顯示，大灣區航空3月23日遞交押記登記證書，向一間名為Piloteer 6 Leasing Limited的公司，租借一架波音737-800客機，但文件未標明當中涉及的金額，以及租借年期。該公司董事之一的劉文寧，為工銀租賃的亞太區高層，負責航空租賃的業務，而工銀航空金融租賃有限公司為工銀租賃全資持有的子公司。

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根據中國工商銀行的網頁，其航空租賃服務主要出租飛機、發動機、模擬機、特種設備及航材設備等。有關服務提供不同的融資方案，其中一個方案為工銀為客戶出資購買飛機及設備，再以出租方式並將飛機借予客戶使用，在客戶於租賃期滿後可得到飛機的所有權。工銀的航空租賃業務於2018年3月在港開幕，當時獲投資推廣署出稿祝賀。

另外，商標註冊處資料顯示，該公司於去年10月申請商標，並於今年3月正式註冊。

空運牌照局回覆《香港01》表示，已收到大灣區航空公司的牌照申請，牌照局會按《空運（航空服務牌照）規例》（第448章A）及其他相關法例處理有關申請。翻查資料，該牌照列有的條款中，包括獲准經營的定期航線；而獲批的其中一個條件，正是獲民航處發出航空營運人許可證。根據現行法例，該牌照讓航空公司可經營往返香港，和世界任何航點的定期航空服務。

民航處則表示，自接獲大灣區航空的航空營運人許可證申請後，一直與申請人緊密聯繫，有關申請目前正在「積極處理」中。