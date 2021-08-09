東京奧運｜體育專員指將調整精英培訓制度　2022年可逐步復辦比賽

東京奧運於昨日（8日）正式閉幕，本港最後一面獎牌由「牛下女車神」李慧詩奪得，港隊最終以1金2銀3銅的歷屆最佳成績告別東京。

體育專員楊德強今早（9日）於港台節目表示，政府會於東京奧運後，全力檢視是否需要調整精英培訓制度。而啟德體育園將於2023年落成，能舉辦多個大型賽事，讓運動員於2024年巴黎奧運前參與更多比賽累積經驗。他亦認為，隨著疫情逐漸穩定，本港將於明年復辦比賽，包括馬拉松、渡海泳、網球等。

出席同一節目的東京奧運香港代表團團長貝鈞奇表示，對今屆奧運的成績感到喜出望外，認為是長期以來備戰的成果，「一分耕耘一分收獲，非常難得。」



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已加強支援運動員 如延長大學修業期

體育專員楊德強今日藉大氣電波闢謠，指政府僅支持有獎項的運動項目並非實情，稱本港有約60個體育總會，均獲康文署共數億元的資助，更有20個項目納入體育學院精英培訓制度，相比2012年的11項，短短9年已增加9項，包括乒乓球、風帆，以及近年納入的空手道、劍擊 、馬術等。他稱政府會在東京奧運後，全力檢視是否需要調整精英培訓制度。

針對運動員的支援方面，楊德強指過去幾年已增加資源，讓運動員獲更多選擇，如全身投入運動，或領取獎學金兼顧學業及運動，而當局已與本港數間大學合作，讓運動員就讀大學修學期，由本來規定的4年拉長至8年。他舉例指，如劍擊運動員蔡俊彥，便剛在香港大學畢業。他更指，考慮相關支援計劃提早至中學階段推行，讓有潛質的運動員獲更好的選擇。

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啟德體育園2023年落成 將多辦賽事助運動員累積經驗

啟德體育園即將於2023年落成，楊德強表示該園建有多個先進的體育設施，包括容納5萬人的主場館、容納1萬人的室內場館，以及5,000人的室外場館，可舉辦多個大型賽事，讓運動員於2024年巴黎奧運前參與更多比賽累積經驗。

楊解釋，過往本港場地不足，運動員需往外地參與比賽，但啟德體育園落成後，運動員擁主場之利，認為對他們的成績有莫大幫助。同時，體育園亦能開放予學校舉辦運動會，以及讓不同體育總會舉辦比賽。他亦指，疫情前一年，本港曾舉辦12項大型賽事，認為隨著疫情逐漸穩定，明年本港將可復辦比賽，包括馬拉松、渡海泳、網球等。

【李慧詩爭先賽銅牌戰】（按圖放大）



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東京奧運香港代表團團長貝鈞奇亦表示，今屆香港代表團取得1金2銀3銅的成績，創造了史無前例的成績。他指，從奧運中看到本港運動員永不言敗的精神，在劣勢中亦能取得獎牌，感到喜出望外，認為是長期以來備戰的成果，「一分耕耘一分收獲，非常難得。」

貝亦指，港府購入奧運的播映權後，分發予5個電視台，令港人有更多機會觀看比賽。同時，選手取得優秀的成績，亦吸引市民打氣，為運動員帶來鼓勵。他期望經本屆奧運後，能引起大眾關注，令體育發展再進一步，向政府爭取更多資源，為未來體壇帶來新氣象。