李慧詩奪銅｜兩屆奧運摘牌　家人感謝港人多年相伴：我們以她為榮

「牛下女車神」李慧詩今日（8日）在東京奧運場地單車女子爭先賽勇奪銅牌，為香港摘得今屆第6面獎牌。李慧詩家人中午以文字回覆《香港01》，對於李慧詩再度摘牌，一家人會「以佢為榮」，也感激港人多年來一直相伴，「經歷高山低谷，大家嘅支持，都係佢堅持嘅原動力。」



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李慧詩賽後向家人表謝意 感激一直支持體諒

繼2012倫敦奧運會取得銅牌後，相隔9年，李慧詩今日再次勇奪銅牌，亦成為了首名香港運動員，分別在兩屆奧運得獎。李慧詩今日賽後接受傳媒訪問時，亦向家人表達謝意，形容全家在疫情下，沒有給予她壓力，而是一直支持、體諒。

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家人：經歷高山低谷 港人支持係佢堅持嘅原動力

李慧詩家人回覆《香港01》指，感謝香港人多年來一直陪伴、支持，形容「經歷高山低谷，大家嘅支持，都係佢堅持嘅原動力。」他們又指，對於李慧詩再摘牌，一家人以她為榮，亦多謝單車團隊一直的努力、幫助，令大家可以一起實現夢想，作為家人，見到其多年付出、努力、汗水同淚水，感到「肉赤」但同時敬重其堅毅不屈精神。

家人回覆《香港01》指，對於李慧詩再度摘牌，一家人「以佢為榮」。（受訪者提供）

家人特別提到正如李慧詩所講：「不是拎了獎，運動員就有價值，沒有獎就不是英雄」，認為不論輸贏，每一位運動員在背後，亦付出過好多努力、心血，未來會與香港人，一齊繼續支持香港每一位運動員，寄語「為佢哋加油，共勉之！」