東京奧運｜港隊奪佳績掀運動熱　霍啟山冀為香港培養更多體育精英

東京奧運閉幕在即，港隊代表在今屆東奧成績驕人，勇摘1金2銀3銅創歷史最佳，掀起一片運動熱。在今日（8日）一個虛擬運動體驗活動上、活動協辦團體啟鑰創辦人霍啟山希望，東奧過後，仍能透過其創辦的非牟利機構舉辦更多活動推廣體育文化，鼓勵更多青少年認識不同運動，為香港培養更多體育精英。



啟鑰創辦人霍啟山（左四）與香港游泳運動員江忞懿（左三）、賽艇運動員李嘉文（左一）及趙顯臻（左二），藝人戴祖儀（右一）及涂毓麟（右二）到場支持，並即席試玩各項虛擬運動體驗。（盧翊銘攝）

「香港隊加油」辦虛擬運動體驗

由香港奧林匹克之友主辦、啟鑰協辦及香港社區基金主要捐助的奧運推廣活動「香港隊加油」Go Hong Kong Team，一連三日在奧海城設虛擬單車、賽車、賽艇三種項目免費體驗，讓不同年齡市民可於戶內感受比賽的刺激，增加對運動的興趣。活動與東奧一樣，今日來到尾聲。啟鑰創辦人霍啟山與香港游泳運動員江忞懿、賽艇運動員李嘉文及趙顯臻等到場支持，並即席試玩各項虛擬運動體驗。

江忞懿（左）表示：「今次奧運証明我哋香港運動員係得嘅，亦都見到運動嘅凝聚力係有幾深厚。」 （盧翊銘攝）

霍啟山：港隊奧運佳績是長期累積得來

霍啟山表示，港隊在今屆奧運取得佳績，是長期累積的成果，「反映運動員嘅拼搏精神同努力」。今屆奧運，港府購入轉播權交五間本地電視台播放，霍啟山指，媒體轉播奧運成功帶起奧運精神，令港隊成績成為全城熱話，他希望通過其創辦的啟鑰舉辦不同活動，推廣體育文化，令運動得以普及化、產業化，為本港未來培養更多體育精英。

趙顯臻（左）指：「佢哋為香港未來體壇作出好大嘅貢獻，因為好多人唔係好重視運動員付出，今次令全城將焦點放喺運動員身上，我覺得好開心。」（盧翊銘攝）

運動員：今次奧運証明我哋香港運動員係得嘅

賽艇運動員趙顯臻、李嘉文亦為港隊創下歷史佳績感高興，趙顯臻稱：「見咁多朋友攞到好成績，都鄧佢哋開心，佢哋嘅努力係無白費到。」他又指：「佢哋為香港未來體壇作出好大嘅貢獻，因為好多人唔係好重視運動員付出，今次令全城將焦點放喺運動員身上，我覺得好開心。」

江忞懿表示，今屆奧運證明香港運動員「係得嘅」，亦見到運動對社會凝聚力的深厚。她期望東奧過後，市民繼續支持運動員之餘，亦要勤做運動，「（運動）對身心係好好嘅幫助」。