私醫打避孕針竟錯打科興　涉事醫生許嘉烽：正全力配合衛生署跟進

大埔子建家庭醫學皮膚診所上周四（5日）被懷疑為原欲打避孕針的女士，錯誤接種科興疫苗，醫務所休息三天後，今日（9日）重開。《香港01》記者到診所門外等候，涉事醫生未有直接交代事件，表示正全力配合衛生署的跟進，暫時未有更多回應。



大埔子建家庭醫學皮膚診所上周四（5日）被懷疑為原欲打避孕針的女士，錯誤接種科興疫苗，醫務所休息三天後，今日（9日）重開。（高諾恆攝）

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事故發生後，《香港01》記者多次聯絡涉事醫生未果，今日（9日）再到門診查詢，但醫生未有直接出來交代，讓姑娘傳話指，正在全力配合衛生署的跟進，沒有更多回應。

《香港01》上周四（5日）獨家報道，大埔私家醫生許嘉烽誤向一名原本打避孕針的病人，錯打科興疫苗。衞生署於上周五晚上（6日）表示，接獲該名醫生的醫療事故報告，並於今日停止其疫苗資助計劃下的所有接種服務，及收回並未使用的科興疫苗，事件會轉交醫務委員會跟進。

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街坊：不是來打針所以不擔心

早上9時左右已有市民開始輪候看症，來看皮膚科馮女士表示，事前不知道許嘉烽日前發生醫療事故，但認為「我唔係嚟打針，都唔驚嘅」，指已是第三次看這位醫生，覺得許嘉烽醫生為人細心友善，處方的藥物有效。她剛才詢問了許嘉烽自己是否適合接種疫苗，亦得到醫生詳細解釋，表示之後會繼續來看症。