疫苗抽獎｜嘉華國際送100萬餐飲禮券　即睇中獎名單及登記方法

為鼓勵接種疫苗，商界紛紛推出優惠。嘉華國際舉行「全城『嘉』油」接種疫苗獎賞活動，由上月6日起連續8個星期舉行大抽獎，送出100萬港元之海景嘉福酒店電子餐飲禮券，每位得獎者可獲2,000元酒店餐飲禮券，第四周中獎名單今日（9日）出爐。



得獎者可獲2,000元海景嘉福酒店電子餐飲禮券．（資料圖片）

活動由7月13日起，每周透過電腦隨機抽選得獎者，獎賞計劃為期8周，得獎結果將於活動專頁公佈，得獎者會收到電郵及短訊通知，並須在7日内，上載疫苗接種紀錄至獎賞計劃專頁作核實用途。

▼第四周抽獎結果▼



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嘉華國際舉行的「全城『嘉』油」接種疫苗獎賞活動，由7月6日起連續8星期舉行大抽獎，送出總值100萬港元的海景嘉福酒店電子餐飲禮券，每位得獎者可獲價值2000元之海景嘉福酒店的電子餐飲禮券，可兌換獎賞包括海景咖啡廊4人晚市自助餐等。

參加者須持有香港身分證 (包括永久和非永久香港居民)，並於7月6日至8月29日期間接種第一劑或第二劑新冠疫苗，但須注意，參加者須於接種疫苗當日登記，而且每人只限抽獎一次。

▼「全城『嘉』油」接種疫苗獎賞登記方法及詳情▼

獎賞計劃專頁

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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▼8月1日 港府發放第一期電子消費券首日消費市道回暖▼

