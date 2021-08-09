新冠疫苗｜接種中心即日籌周三降至60歲　最多兩名照顧者可陪打針

政府早前派發疫苗接種中心「即日籌」，方便長者毋須預約可即日打針，當局今日（9日）宣布，本周三起合資格領取即日籌年齡由70歲降至60歲，每位打針長者可帶同兩名照顧者陪同接種，大部份接種中心每日派200個籌。



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▼24間疫苗接種中心派即日籌▼



即日籌安排始於7月29日，當時僅向70歲或以上人士派籌。政府發言人表示，由於派籌情況暢順，24間疫苗接種中心本周三起將派籌年齡降至60歲或以上，每位人士也可由最多兩名照顧者陪同接種，陪同者人士可同一時間接種疫苗。

即日籌派發時間由每日上午7時45分開始，先到先得，派完即止。60歲或以上人士除可親身攜同香港身份證到社區疫苗接種中心取籌，亦可委託家人或照顧者到社區疫苗接種中心代領，惟需出示長者的香港身份證副本登記。社區疫苗接種中心的工作人員會在長者接種第一劑疫苗時，通知他們接種第二劑的日期和時間。

本月內，24間社區疫苗接種中心每日合共派發約4,600個籌，其中22個中心每日派200個籌，東涌社區會堂和香港國際機場的社區疫苗接種中心則每日只派100個籌。

值得注意是，伊利沙伯體育館、鴨脷洲體育館和香港國際機場的社區疫苗接種中心，則派籌至8月31日完結。社區疫苗接種中心每日下午1時30分至2時30分關閉消毒，最後一節接種時段為下午7時至7時30分。