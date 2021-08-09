新冠肺炎・ 8.9｜增2宗輸入個案　科大向未打針拒檢測師生落閘

本港周一（9日）新增2宗新冠肺炎輸入個案，累計增至12,012宗；患者分別來自羅馬尼亞及俄羅斯，前者早已在港接種兩劑疫苗，並曾在香港檢驗血液樣本時，已對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。政府又宣布，周三（11日）起將長者打針「即日籌」擴展至60歲或以上。

政府今（9日）起以「疫苗氣泡」為基礎，把海外地區重新劃分為高、中、低3個風險組別，按風險程度實施相應的登機、檢疫及檢測要求。曾在本港打疫苗的菲律賓、印尼等地外傭今起准入境香港，但必須在檢疫酒店隔離21日。

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新冠疫苗｜2.1萬人預約打針回升三成 12人因副作用入院

【22:50】踏入疫苗接種計劃第165日，在680萬名12歲或以上居民中，至今有一半人已接種最少一劑疫苗，累計有352萬人已打針。今日（9日）共有約6.86萬人接種疫苗，而預約接種人數亦達2.14萬人。

此外，昨日有12宗因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定。

各風險組別地區最新登機、檢疫及檢測安排詳情如下：



【22:30】外地入境高中低風險「疫苗氣泡」三級制今起實施，被指對從海外抵港人士實施強制檢疫新安排為放寬，政府發言人晚上反駁指出有關評論是出於誤解。

政府發言人表示，由今日起生效的高風險A組指明地區，屬原有的A1組及A2組指明地區，當中並無任何地區在新安排下被下調為B組指明地區，不構成把極高或甚高風險地區變成中風險地區。在新安排下，只有已完成疫苗接種並持認可接種疫苗紀錄的香港居民及其陪同的12歲以下子女可登機來港，他們抵港後須於機場作「檢測待行」，如結果是陰性，才可前往指定檢疫酒店強制檢疫21天，期間接受4次檢測，並須於抵港第26天於社區檢測中心接受強制檢測。

至於新安排下的中風險B組指明地區，屬原有B組及C組指明地區，其強制檢疫期及檢疫安排與原有安排並無改變（即於指定檢疫酒店接受強制檢疫，未接種疫苗者21天，持有疫苗接種證明者可縮短至14天，再持有抗體陽性證明者可縮短至7天）。發言人指，新安排更加強了適用的相關登機及檢測安排，現時所有海外地區來港人士均須符合於登機前72小時內的聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測要求，已接種疫苗人士亦須於檢疫期完結後接受額外強制檢測要求（第9天、第12天、第16天和第19天）。

發言人稱，政府會繼續密切監察不同地區的疫情，以風險為本為原則，考慮一籃子因素，包括公共衞生因素（當地疫情、檢測率、疫苗接種率、旅客流量和實際輸入個案情況等），以及與本港社會經濟相關因素，按風險程度及視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機、檢疫及檢測要求。

新冠肺炎｜油塘崇真會安怡幼兒學校爆上呼吸道感染 今被納入強檢

【19:41】食物及衞生局今日（9日）公布，位於油塘的基督教香港崇真會安怡幼兒學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，病徵與新冠肺炎相似，故將該學校被納入強制檢測公告。在7月27日至8月9日期間，曾身處該校超過兩小時人士，須在8月11日或之前接受檢測。

新冠疫苗｜中小學外展及預約接種延長1個月 可9月首針、10月次針

【19:10】政府宣佈26間社區疫苗接種中心將延長運作一個月後，教育局亦通知全港學校，「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」中小學生的接種安排亦將延長一個月，即可9月份打第一針，10月份再打第二針。

學校若有20人以上接種，可團體預約接種中心時段；達300人的學校則可預約醫護團隊到港外展接種。

▼疫苗外展隊7月2日為元朗區四間中小學的師生及家長接種▼



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疫苗抽獎｜信和捐400萬元 予20名已打針青少年作獎學金

【19:02】為提高青少年的新冠疫苗接種率，信和集團今（9日）宣布，旗下黃廷方慈善基金將捐出20份、每份價值20萬元的獎學金，送予12歲至17歲接種疫苗的青少年抽獎，總額400萬元。有興趣青少年可於9月2日起到抽獎網站登記，較早前已接種一劑或兩劑疫苗的青少年亦符合參加資格。獎學金將以預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額形式發放予得獎者的家長或監護人。

▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼



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新冠疫苗｜科大師生須打針或兩周檢測 換取電子證 否則禁入校

【17:35】香港科技大學公布，下學年起所有定期入校園範圍的科大師生、教職員及滿12歲的校園宿舍住戶，均須提交新冠疫苗接種紀錄，又或每兩星期提交一次檢測結果，以獲取電子校園通行證入校。至於因健康問題未能接種的師生，可領取免費快速測試盒。



有關安排將持續至2021年底，校方將根據疫情發展檢討，今年底再公布明年安排。校方重申，如發現有人提交虛假紀錄或資料，將按既有程序處理，涉事人或面臨紀律處分。



科大學生會形容校方做法粗暴，近乎是強制接種，擔心以類似剝奪學生回校或上課等基本權利作懲罰的做法日後會成為趨勢，逼使學生跟從校方政策。

香港科技大學。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

消費券｜消委會接獲投訴指百貨公司拒退款 即睇5間百貨退款方法

【16:50】首批2,000元電子消費券於8月1日派發，不過消委會總幹事黃鳳嫺表示，早前曾接獲消費者投訴指，有百貨公司拒絕退款，僅可退換該百貨公司的現金券。記者今日（９日）向上環永安百貨、旺角先施百貨、沙田一田百貨、荃灣的AEON及DON DON DONKI逐一致電查詢，發現或因政府規定消費券不得套現，以致上述百貨公司的處理手法各有不同，至於銅鑼灣的SOGO則暫時未有回覆，下文將講解用消費券購物後的退款程序。

疫苗抽獎｜直擊凱滙新抽獎單位 露台擁市景可遠眺維港

【16:12】為鼓勵市民接種疫苗，信和集團聯同華人置業已送出觀塘凱滙一單位，信和日前更公布，若於9月底，全港有500萬名香港居民接種至少一劑疫苗，將加碼送出另一間凱滙一房住宅單位。



《香港01》今（9日）率先參觀位於5座高層的新抽獎單位，實用面積約為468平方呎，價值約港幣1,200萬元。其間格與上個抽獎單位幾乎一致，主要分別是門口增添了玄關位。單位露台座向東南，景觀相當開揚，前方可遠眺藍田和秀茂坪市景，右邊一片維港海景映入眼簾。

新冠肺炎｜澳門染Delta患者8環境樣本呈陽性 包括男患者工作車輛

【16:11】澳門一家四口上周確診，及後證實帶變種病毒Delta，終結當地逾一年本地零確診局面。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今午（9日）公布，當局在4名患者隔離及消毒相關場所後，於他們工作及生活地方抽取逾100個環境樣本化驗，結果有8個呈陽性。其中，有兩個樣本分別是在男患者、即四口家父親工作駕駛車輛的車廂及其工作地點小型雪櫃空格抽取，曾接觸過相關設施人士均已隔離。

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電子消費券｜家長稱有助減輕開學支出 惟首期兩千元不夠買二手書

【14:22】時值暑假，不少家長趁開學前為子女購買書簿校服。政府分期發放5,000元消費券，有家長指，小朋友開學支出有約4,000元，消費券可幫助減輕財政壓力。不過，另有家長稱，消費券首期只有兩千元，不夠抵銷二手中學課本費用，期望政府可以加大消費券額度。

新冠肺炎｜再增兩宗輸入個案 羅馬尼亞抵港男患者已接種兩劑疫苗

【14:15】衞生防護中心公布，本港截至凌晨零時，新增兩宗輸入個案，患者分別由羅馬尼亞及俄羅斯抵港。其中，由羅馬尼亞抵港的39歲男患者，他於4月15日及5月6日已在香港分別接種兩劑復必泰疫苗，並於7月12日在香港檢驗血液樣本時，對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

該名患者是否帶有變種毒株仍有待化驗，而另一名輸入個案患者，是只得7個月大的女嬰，來自俄羅斯，帶有L452R變種病毒。

消費券｜300多人帳戶失效未能領取 八達通︰久未使用需重新啟動

【14:09】首批2,000元電子消費券於8月1日派發，不過政府表示根據營辦商的報告，有300多名市民提供的儲值支付工具帳戶，因不同原因已經失效，因此未能於8月1日向該批市民發放消費券。



八達通回應指，只有低於0.1%的市民，因八達通卡失效或久未使用，需要重新啟動而未能領取。AlipayHK則指，與政府就消費券的派發，本身有一個緊密的溝通機制，稱會根據政府指示處理。WeChat Pay HK表示，用戶已順利收取消費券。而Tap & Go則暫未回覆。

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水上樂園將於9月21日開幕 成人票價320元 今日下午五時起可預購

【12:36】海洋公園水上樂園今年3月底展開招聘，但開放日一拖再拖，今（9日）終敲定確實日期及票價詳情。園方宣布水水上樂園將於9月21日正式開幕，入場門券方面平日與周末略有不同，開幕當日的成人票價為320元，而小童則為225元。

水上樂園門票採用動態定價系統，售價將根據未來60天的季節性因素、平日或周末，制定價格，亦會於每天早上設限量早鳥優惠。海洋公園今日網頁資料顯示，周六日票價成人為400元，小童則280元，截至晚上7時半，開幕後首個周六及日的門票已經售罄。

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【11:55】消息指，本港今日沒有新增源頭不明個案，下午不會設疫情記者會。

新冠疫苗｜接種中心即日籌周三降至60歲 最多兩名照顧者可陪打針

【11:35】政府宣布，由星期三（8月11日）起，社區疫苗接種中心（私家醫院除外）將向60歲或以上人士派發「即日籌」，供他們在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種新冠疫苗。

政府發言人表示，為70歲或以上長者派發「即日籌」的安排自7月29日推行以來，社區疫苗接種中心運作暢順，評估實際情況後，決定將「即日籌」擴展至60歲或以上人士。

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疫苗抽獎｜嘉華國際送100萬餐飲禮券 即睇中獎名單及登記方法

【11:31】為鼓勵接種疫苗，商界紛紛推出優惠。嘉華國際舉行「全城『嘉』油」接種疫苗獎賞活動，由上月6日起連續8個星期舉行大抽獎，送出100萬港元之海景嘉福酒店電子餐飲禮券，每位得獎者可獲2,000元酒店餐飲禮券，第四周中獎名單今日（9日）出爐。

查看最新抽獎結果：「全城『嘉』油」接種疫苗獎賞活動

曾祈殷料Delta病毒將肆虐全球 不需評估地區風險︰全部係高風險

【10:51】政府早前公布，由本月18日起，將在機場為合資格抵港人士提供自費血清抗體測試服務，以便從中風險地區抵港的人士縮短檢疫期至7日。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（9日）於港台節目表示，接下來Delta變種病毒將蔓延至全球，「相信之後唔會再分高中低風險，稍後時間全部都係Delta病毒，全部都係高風險。」

曾亦指，政府需為所有入境人士檢測，並公布打針後確診的百分比數據。他亦解釋，上呼吸道、鼻黏膜等部位的抗體濃度，「未必夠血液高」，因此強調市民外出必須佩戴口罩。

私醫打避孕針竟錯打科興 涉事醫生許嘉烽：正全力配合衛生署跟進

【10:38】大埔子建家庭醫學皮膚診所上周四（5日）被懷疑為原欲打避孕針的女士，錯誤接種科興疫苗，醫務所休息三天後，今日（9日）重開。《香港01》記者到診所門外等候，涉事醫生未有直接交代事件，表示正全力配合衛生署的跟進，暫時未有更多回應。

大埔子建家庭醫學皮膚診所上周四（5日）被懷疑為原欲打避孕針的女士，錯誤接種科興疫苗，醫務所休息三天後，今日（9日）重開。（高諾恆攝）

消費券｜消委會收105宗投訴 指有百貨公司拒退款 僅允顧客換貨

【09:49】首期消費券於本月1日起向市民發放，消委會總幹事黃鳳嫺接受電台訪問時指，截至上周五（6日），消委會共收到105宗涉及消費券的投訴個案，其中有消費者投訴指，有百貨公司拒絕退款，僅退換該百貨公司的消費券，黃形容做法不合理，強調除非公司事前表明不允顧客退貨、退款，否則應把款項退回顧客的消費券。

▼8.8 工展會購物節最後一日▼



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昨日總覽：新冠肺炎・8.8｜再有已打疫苗人士抵港時確診 預約打針人數暴跌

新冠疫苗｜累計349萬人打針 預約人數暴跌至1.6萬創兩個半月新低

新冠肺炎｜新增兩宗輸入個案 美國及日本抵港 一患者已打兩針

疫下失業或停工 綜援婦女焦慮增 促提升標準金及設特別津貼

工展會購物節3日銷售額近6000萬 商戶指銷情理想 九成用消費券

消費券｜陳茂波指成功提振經濟 重申不可設最低消費或額外收費

消費券｜生產力局博覧提供50項基金資訊 中小企冀藉資助數碼轉型

澳門完成全民檢測 逾71萬人受檢全部結果呈陰性

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

