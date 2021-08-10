打避孕針變錯打科興　涉事醫生潛水多日終現身　拒答是否疏忽

大埔一間私家診所上周爆打錯針醫療事故，診所醫生許嘉烽錯誤為一名欲打避孕針的女子，接種科興疫苗，令已接種兩劑復必泰疫苗的事主變相「溝針」。

《香港01》上周獨家揭發事件後，診所突停業三日，至昨日（9日）重開，但停收新症。涉事醫生許嘉烽昨晚終於現身，但未有回應為何打錯針、是否涉人為疏失等問題，只稱會「全力配合衞生署」。

衞生署早前指已將個案轉交醫委會跟進，醫委會稱不評論個別個案。



許嘉烽昨晚七時許離開診所時，未正面回應為何會打錯針，只稱會「全力配合衞生署」。（羅君豪攝）

休息三日後重開 涉事診所本周拒收新症

《香港01》上周四（5日）揭發打錯針事件後，涉事的大埔子建家庭醫學皮膚診所突然宣佈6至7日休息，記者亦一直無法聯絡上打錯針的醫生許嘉烽。

診所停業三日後，昨日重開。記者早上以病人身份，致電診所掛號，但接線的職員指診所本周不接收新症，直言「沒有位」。職員着記者留下姓名、電話、身份證號碼等個人資料，以安排預約下周初的時段。

診所職員昨日稱本周不接收新症，所有預約時段只留予舊症，記者晚上再到訪診所，一小時內診所仍有近10人求診。（羅君豪攝）

追問拒收新症原因 職員支吾以對

職員指本周的預約時段只留予舊症病人，記者再稱曾求診的家人希望預約，職員卻馬上表示可代為安排：「佢係唔係想今日睇？」記者再追問為何新症不可預約本周看診，她沉默數秒後只表示「冇呀」。

許嘉烽昨晚七時許離開診所時，未正面回應為何會打錯針，只稱會「全力配合衞生署」。（羅君豪攝）

無回應為何打錯針 許嘉烽：全力配合衞生署

記者昨晚再訪診所，一小時內診所仍有近10人求診。至晚上七時許，診所營業時間接近結束，始見涉事醫生許嘉烽快步步出診所。

記者上前追問許嘉烽為何打錯針、是否涉人為疏失，許未有正面回應，只禮貌稱會「全力配合衞生署」。記者再追問診所本周為何不收新症，及事件有否影響病人信心等問題，許嘉烽只道「暫未有其他回應」，便快步離開。

打避孕針變「溝針」 事主：醫生兩度致電道歉

32歲事主曉盈（化名）早前向《香港01》表示，上周四（5日）到涉事診所打避孕針，惟發現許嘉烽使用的針筒長度及注射時間都較以往長，詢問後始發現許錯誤為她接種科興疫苗，許當時還想為她補打避孕針。

事主本來已接種兩劑復必泰疫苗，被誤「溝第三針」後出現血壓高、心跳加速及頭痛不適，需到醫院求診。事主又指，許嘉烽事後兩度致電道歉，相信事件屬個人醫療疏忽。

▼事主被「溝第三針」後入院求診▼



衞生署回收涉事診所疫苗 醫委會：不宜評論個別個案

衞生署上周五（6日）回覆指，已接獲該醫生的醫療事故報告，並於當日停止其疫苗資助計劃下的所有接種服務，及收回未使用的科興疫苗，事件會轉交醫務委員會跟進。

醫委會回覆查詢時指，由於醫委會具行使紀律處分的權力，故不適宜就個別醫生的紀律個案作出評論，但強調如收到任何與註冊醫生專業操守有關的申訴或告發，會按照《醫生註冊條例》及其附屬法例E《醫生（註冊及紀律處分程序）規例》處理。

▼診所職員拒回應事件 連環圖▼



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職員推記者稱報警 醫生潛水多日始回應

事件曝光後，記者連日聯絡許嘉烽不果，上周五（6日）到訪涉事診所時，發現有兩名身穿便服的女子整理診所物資。早前記者欲進入診所詢問事件詳情及回應，但被其中一名女子用力推開，二人拒絕作出回應，又揚言會報警；許嘉烽至今早始透過護士表示，正全力配合衛生署的跟進。