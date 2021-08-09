水上樂園將於9月21日開幕　成人票價320元　今日下午五時起可預購

海洋公園水上樂園今年3月底展開招聘，但開放日一拖再拖，今（9日）終敲定確實日期及票價詳情。園方宣布水水上樂園將於９月２１日正式開幕，入場門券方面平日與周末略有不同，開幕當日的成人票價為320元，而小童則為225元。



水上樂園門票採用動態定價系統，售價將根據未來60天的季節性因素、平日或周末，制定價格，亦會於每天早上設限量早鳥優惠。



（梁煥敏攝）

籌備多時的海洋公園水上樂園，早前主席劉鳴煒曾表示，水上樂園可以於暑假8月份開幕；擬因牌照問題等原因，今年6月「改口風」，副主席龐建貽表示樂園於「熱天時」開幕。公園行政總裁黃智祖上月底出席電視節目時表示，水上樂園將與遊人「見面」，但現時準備上仍「爭少少」，趕不及暑假開幕；又稱「好快，一定係熱天開到幕，日期不太遠！」

（梁煥敏攝）

海洋公園日前向傳媒發出採訪邀請，指今日舉行簡報會，將公布這個亞洲首個全年全天候開放、臨海而建的水上樂園開放詳情，屆時其標誌性景點「八彩天梯」會舉行下水禮。有消息指，正式開放日期將「捉唔住暑假尾巴」，意味8月內開幕可能性極低。