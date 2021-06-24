海洋公園水上樂園開張再拖延？　副主席龐建貽：希望在熱天會開

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-24 16:58

籌備多時的海洋公園水上樂園即將進入開幕前準備，早前主席劉鳴煒曾表示，水上樂園可以於暑假八月份開幕，擬因牌照問題等原因，近日均「改口風」，副主席龐建貽表示樂園於「熱天時」開幕，意味開幕日期一再拖延。另外，海洋公園管理層任期將於今個月底屆滿，仍園方多次表示有待港府公布新一屆管理層的人選，劉鳴煒是否繼任做主席，現時未能確實定案。

海洋公園水上樂園籌備工作踏入最後階段，由首個與樂園合作的私人機構宏利贊助、亞洲首個全年開放的大型室內造浪池「天海灣」今（24日）揭幕。海洋公園副主席龐建貽表示，海洋公園水上樂園內有27個項目，有意與不同私人機構合作，如作冠名贊助。另外，海洋公園仍未公布水上樂園的入場價錢，以及有否防疫限制、打針優惠等，龐表示管理層仍在商討水上樂園票價，「最緊要大家玩得開心，會有一個相宜價錢」，

+ 3 + 3 + 3

另外，水上樂園的開幕日期因工程延誤等一拖再拖，早前，主席劉鳴煒曾表示，水上樂園最快8月開幕，其後改口為「將會於夏天開幕」，今日副主席龐建貽再問到是否能如期開幕，他沒有正面回應，僅指「希望在熱天可開幕」，並透露目前尚有牌照仍在申請中，其中最主要的泳池牌照仍未批出。

海洋公園副主席龐建貽表示，水上樂園於「熱天時」開幕。（黃舒慧攝）

龐建貽又指，「天海灣」造浪池場地由宏利贊助，員工則由海洋公園聘請，宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞未有透露相關贊助金額，僅指希望長遠能贊助海洋公園。

另外，海洋公園管理層任期將於今個月底屆滿，惟園方多次表示有待港府公布新一屆管理層的人選，劉鳴煒是否續任主席一職，現時仍未能有一個確實定案。