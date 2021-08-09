經紀在便衣警背部貼海報囚3周　官不信不知警員身份　駁回上訴

地產經紀在「和你shop」活動上，涉嫌在一名便衣警長背部貼文宣並拍打其背，就襲警罪被判囚3周，但他不服定罪提出上訴。高等法院今日（9日）頒判辭指，不相信經紀當時沒聽到辱罵警員的說話，認為他知悉警長「疑似」警員的身份，但事先卻無徵求其同意，在他的背上貼海報，干犯了毆打罪，駁回其上訴。



上訴人何曉朗（25歲），被控一項襲擊警務人員罪，指他於2019年12月24日，在在尖沙咀海港城2樓2417號店外襲擊警長A。他被裁定罪成，被判囚3周。

認為上訴人知事主身份

法官指，當時警長與隊員穿便服工作，後來其警員身份被揭露，有在場人士作出挑釁，向他們多番說出辱罵性說話。當時上訴人手持海報，面向警長，神情是在注意其舉動，雖然警長身穿黑衣及戴上口罩，但他是在人群讓開一條路後，才召其他人隨他離開，他們離開的方向更與人群相反，即使挑釁辱罵警員的說話有重疊，法庭不相信上訴人沒有聽到這些說話，裁定他知悉警長「疑似」警員的身份。

其行為罔顧他人意願

雖然上訴人指，他派海報時，有人主動要求他貼在小提琴、背上等，但法官認為，將海報貼在背上不是一般社交場合所容的行為，未經他人同意前便將海報貼在他人背部，此行為屬罔顧他人是否同意，即使曾有人事後表示不介意，但不表示其他人會同意其行為。上訴人將海報貼在警長背部，事先並無徵求警長同意，是蓄意向警長施加非法武力，干犯了毆打罪。

案件編號：HCMA202/2020