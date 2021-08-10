消費券｜消委會接127宗投訴　八達通無法退款　需買賣雙方協議

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】首批2,000元電子消費券於8月1日派發，消委會總幹事黃鳳嫺今早（10日）於港台節目表示，消委會截至昨日共接獲127宗涉及消費券的投訴，涉儲值支付平台的技術問題、客戶服務熱線無人接聽、被商戶收取附加費、優惠未能使用、商品加價、商戶爭議等。

黃指，收到消費者投訴於百貨公司退貨時，未獲退回消費券，僅可退換該百貨公司的消費券。她認為，百貨公司做法不合理，呼籲消費者使用消費券購物前，需了解清楚條款。她又指出，由於八達通存在技術問題，當消費者要求退貨時，買賣雙方需協議，經同意後再決定退貨方法。



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財政司司長陳茂波早前提醒市民，使用消費券購物或購買服務，不存在最低消費要求，也不容許額外收費，如果有商戶違反規定，儲值支付工具營運商或消費者委員會等將作出跟進。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，消委會截至昨日接獲127宗涉及消費券投訴，當中58宗涉儲值支付平台的技術問題、客戶服務熱線無人接聽，佔投訴個案一半以上。而其他投訴個案包括被商戶收取附加費、優惠未能使用、商品加價、商戶爭議等。

黃鳳嫺公布，截至昨日（10日）共接獲127宗涉及消費券的投訴。（資料圖片／黃舒慧攝）

百貨公司退貨拒退消費券 消委會指不合理

黃鳳嫺指出，接獲有消費者投訴，於百貨公司退貨時，不獲退回消費券，僅可退換該百貨公司消費券。消費者認為百貨公司於交易前沒講解清楚，故不滿其退貨安排。黃認為，百貨公司的做法不合理，強調除非公司事前表明不允顧客退貨、退款，否則應容許退回顧客的消費券。她呼籲消費者使用消費券購物前，需了解清楚條款。

黃續指，由於八達通有技術問題，當消費者要求退貨時，買賣雙方需協議，經同意後再決定退貨方法。至於另外3間儲值支付平台，則可直接將消費券款項，退回消費者帳戶。

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平台向商戶收手續費 消委會︰不應轉嫁消費者

黃鳳嫺指，逾百宗個案中，有7至8宗涉商戶徵收附加費問題。有店舖表示，因使用儲值支付平台收款，被平台收取2%手續費，因此向顧客收取附加費。黃以信用卡為例，當商戶接受選用該收款方法，則不應向顧客附加費，認為該些商戶的做法不公平，「當你接受咗，就唔應該將手續費轉嫁俾消費者。」

至於有商戶要求以消費券付款，另設最低消費。黃鳳嫺表示，酒樓或食肆較常出現該問題，例如有酒樓「一盅兩件」價格僅20至30元，卻要求顧客消費滿100元才可使用消費券。她認為，政府推出消費券為振興本港經濟，食肆不應設立最低消費。