電子消費券｜家長稱有助減輕開學支出　惟首期兩千元不夠買二手書

時值暑假，不少家長趁開學前為子女購買書簿校服。政府分期發放5,000元消費券，有家長指，小朋友開學支出有約4,000元，消費券可幫助減輕財政壓力。不過，另有家長稱，消費券首期只有兩千元，不夠抵銷二手中學課本費用，期望政府可以加大消費券額度。



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距離九月開學尚有三星期，不少家長為子女買校服及新書。記者分別到太子金綸服裝及油麻地漢榮書局視察。

有家長前來書局為升中二小朋友買課本，一套二手書共花約2000多元，已用盡消費券首期2,000元額度，期望政府可以加大額度，以助減輕家庭開學支出。謝氏父母稱，消費券早已用作購買其他日用品，無打算用消費券支付約2500元的新書費用。

校服書簿費超4,000元 家長：都係一個幾大嘅支出

在校服店情況方面，家長茹先生為升讀中學的兒子購入一套校服，花費約570元。「消費券都有幫助嘅，可以減低啲負擔，幫輕下都好。」茹先生說，又指除校服外，書薄費也要花費約4,000元，「都係一個幾大嘅支出，都幫到嘅。」

莊太太則為升讀小一的幼子花費約1,200元添置全套校服、運動服。她指因學校已指定特定校服供應商，故直接前往門市買校服。被問及消費券能否減輕校服的支出負擔，莊太太則稱：「小朋友校服係必須開支，我本身都已經預咗出嚟。」她又指：「派消費券不如直接派錢，呢一刻我冇乜特別想消費，又冇乜奢侈品想買，對我就無大幫助。」

消費券難減輕負擔 家長：2000都好嘅，好過無囉

姜女士花費約1,000多元購買女兒全套升中校服，她指，今年校服價錢似乎「比往年貴咗」，而校服供應商亦未有就消費券推出任何優惠，「都要㗎啦，要讀書吖嘛，唔通你唔讀咩？」而第一期消費券僅有2,000元，姜女士形容：「2000都好嘅，好過無囉。」

而買中學校服的李女士則稱，今年校服價錢與往年相差不大，但亦表示消費券對她幫助不大。李女士說：「本身都要買，係必須品。」又稱：「有減輕嘅，但都差唔多，可能其他人會有幫助。」