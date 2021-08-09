消費券｜消委會接獲投訴指百貨公司拒退款　即睇5間百貨退款方法

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】首批2,000元電子消費券於8月1日派發，不過消委會總幹事黃鳳嫺表示，早前曾接獲消費者投訴指，有百貨公司拒絕退款，僅可退換該百貨公司的現金券。記者今日（９日）向上環永安百貨、旺角先施百貨、沙田一田百貨、荃灣的AEON及DON DON DONKI逐一致電查詢，發現或因政府規定消費券不得套現，以致上述百貨公司的處理手法各有不同，至於銅鑼灣的SOGO則暫時未有回覆，下文將講解用消費券購物後的退款程序。



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消委會︰收到105宗涉消費券投訴

消委會總幹事黃鳳嫺接受電台訪問時指，截至上周五（6日），消委會共收到105宗涉及消費券的投訴個案。其中有消費者投訴指，有百貨公司拒絕退款，僅退換該百貨公司的消費券。她形容做法不合理，強調除非公司事前表明不允顧客退貨或退款，否則應把款項退回顧客的消費券。

黃鳳嫺公布，截至上周五（6日），消委會共收到105宗涉及消費券的投訴個案。（資料圖片／黃舒慧攝）

記者今日致電至6間百貨公司，包括AEON、一田百貨、永安百貨、先施百貨、SOGO及DON DON DONKI以查詢用電子消費券購物後的退款程序，除銅鑼灣SOGO暫時未有回覆外，其他公司的處理方法不一，例如永安百貨及先施百貨，均強調需遵守政府不可套現的規定，故不接受退款，僅接受換貨。

永安百貨、先施百貨︰僅接受換貨

永安百貨職員表示，顧客憑單據可於七天內替換相同價值的貨品，但職員提點需確保貨品及其包裝完好無缺，否則不接受換貨。而先施百貨職員亦指，僅接受換貨，亦可補款替換價錢不同的貨品，但同樣需確保貨品及其包裝完好無缺。

一田︰可換貨或退回現金券

至於一田百貨職員指，可接受替換相同價值的貨品，或退回現金券。該一田現金券並無使用的條件限制，限期為兩年。但職員提醒，一田百貨並不接受AlipayHK的消費券的付款。

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AEON︰除八達通外均可退款至帳戶

而AEON職員則表示，若金額較少如10多元的貨品可退回現金，若金額較高的貨品，顧客則可選擇換貨或退回電子消費券。不過職員指，由於消費券無法退回八達通卡內，為防止出現套現的情況，僅接受換貨。而另外3間值儲支付工具，則可退款至帳戶內的銀包，不過職員稱，「Tap & Go要耐啲，要等8個星期之後先退到款。」

DON DON DONKI：可換貨 若缺貨以現金退款

DON DON DONKI職員表示，若貨品品質於售後七日內出現問題，顧客可選擇換貨，當該貨品缺貨則可選擇退款。不過，由於無法分辨顧客是否以消費券付款，將會退回現金。職員進一步解釋，一般而言，若顧客以實體卡、如信用卡付款，可安排退款至卡內，不過Tap & Go無實體卡，同時亦無法退款至AlipayHK等儲值支付工具，故一律以退回現金處理。