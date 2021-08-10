水上樂園門票採用動態定價　學者指有助增加收益︰可以試吓水溫先

海洋公園水上樂園今年3月底展開招聘，但開放日一拖再拖，昨日（9日）終敲定確實日期及票價詳情。園方宣布水上樂園將於9月21日正式開幕，入場門券方面平日與周末略有不同，開幕當日的成人票價為320元，而小童則為225元。

香港專業教育學院酒店及旅遊系首席講師黃家榮，今日（10日）於港台節目表示，世界各地水上樂園與海洋公園的定價相若，但他指動態定價屬新思維，目的為按需求管理收益，認為有助增加海洋公園收益。不過他指，未知門票價格會否影響市民入場意欲，建議海洋公園可制定浮動範圍，設最高門票價格。



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海洋公園水上樂園門票採用動態定價系統，售價將根據未來60天的季節性因素，平日或周末時段，分別制定價格，亦會於每天早上設限量早鳥優惠。昨日海洋公園網頁資料顯示，周六日票價成人為400元，小童則280元。

黃家榮表示，參考世界各地其他水上樂園的門票價格，指外國較聞名及規模較大的水上樂園收費可達600元，而鄰近地區如大灣區內的廣州則售200多元，認為大部份水上樂園與海洋公園的定價相若，並符合香港物價水平。

香港專業教育學院酒店及旅遊系首席講師黃家榮。（資料圖片／歐陽德浩攝）

倡海洋公園公開票價浮動範圍及設封頂價

黃家榮續指，觀乎其他水上樂園，較少以動態定價，認為海洋公園今次的定價決定屬新思維，目的為按需求管理收益。他認為，在疫情新常態下，旅客消費模式、旅遊習慣或出現改變，動態定價具有一定彈性，認為有助增加海洋公園收益。不過於顧客角度而言，未知的門票價格或影響入場意欲，建議海洋公園可制定浮動範圍，設最高門票價格。

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黃亦指，水上樂園400元的門票價格屬克制，認為價格過於進取，會影響旅客入場意欲，預料對海洋公園入場人數有幫助。他又指，疫情下有許多未知之數，將來或因檢疫等原因長線旅客減少，建議可考慮大灣區短途旅客的可接受範圍。同時疫情後，本地市場需求大增，定位上需兼顧港人需要，「可以用呢個定價試下水溫先。」

至於水上公園未來發展，黃認為，可向主題方向發展，除持續有高服務水平外，主題內容亦需推陳出新。但他認為，硬件難以改變，指滑梯難以拆卸，具有保留價值，但室內表演則可不斷改變，水上樂園表演場地更可開放作展覽用途。