豬肉售價徘徊每斤80元　街坊感無乜點減　肉檔稱已盡量跟貼來貨價

內地新鮮豬肉來貨價急跌，但有街市肉檔東主表示來貨價實情不斷浮動，「平一日又貴返一日」，商販已盡量調整，近日價格亦有輕微下調。有市民也感到，肉價確實較月前便宜，認為現時經濟環境差，肉價再減對小市民是好事，「（豬肉）平啲，感覺生活都安定啲。」



有指新鮮豬肉來貨價下跌，但檔販指價格浮動，售價輕微下調。（高諾恆攝)

活豬來貨價浮動 檔主：平一日貴一日

近月新鮮豬肉平均來貨價下調，荃灣楊屋道街市豬肉檔東主梁先生卻表示，來貨價格波動不定，「（來貨價）都差唔多，上吓落吓咁」另一檔主黃先生亦指來貨價浮動，「今日平咗，聽日又貴返，貴幾日又平返一日，拉勺其實冇乜平到」但他強調，其肉檔的零售價已盡量跟貼來貨價，「盡量跟貼住架喇！」

有指新鮮豬肉來貨價下跌，但檔販指價格浮動，售價輕微下調。（高諾恆攝)

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豬肉售價微降 街坊指已食多咗

有市民觀察到新鮮豬肉價格確實稍微下降，荃灣街坊張先生表示，留意到最近豬肉便宜了少許，認為對消費者來說是件好事，「平啲梗係好啦，平啲個個生活都安定啲」。另一街坊鍾太也覺得近日新鮮豬肉有減價，表示「自己都食多咗（新鮮豬肉）」。

潘女士有買開新鮮豬肉，認為近日價格確實稍有回落，但表示「都明白檔主都有賺錢，平少少都好開心」。

不過，亦有街坊認為價格調整幅度不大，李女士指價錢維持在80元一斤左右，「同以前咪係差唔多，都冇平過」，表示如果來貨價下跌，希望肉檔可再減價。