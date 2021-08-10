豬價加快減慢　批發價跌4成零售價減得2成　豬商：成本高難勁減

內地非洲豬瘟疫情減退，供應趨穩，帶動供港活豬批發價下調，但豬肉零售價加快減慢，消費者未必「分享」到肉價下調之福，食環署網頁顯示，活豬平均批發價由今年1月的每擔3,158元，下調至7月的1,825元，跌幅約42%，但市面豬肉零售價未能追上跌幅，近三個月，肉價只下降15%至20%，每斤豬肉仍須70-80元。



香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，內地供港豬商由本來近40間下降至不足10間，當局又再沒有重新發牌，加上運輸成本高企，豬肉零售難有顯著下降。他指，若港府能與內地協商，增加內地供豬場數目至20間，零售價才有望顯著回落，有機會減兩至三成。



內地的非洲豬瘟疫情減退，本地豬價亦有所下調，但本港豬肉的下調較慢，根據食環署網頁顯示，活豬平均價由今年1月的3,158元，下調至7月的平均價1,825元。（資料圖片/黃金棋攝）

非洲豬瘟一度在內地肆虐，令豬隻供應緊張，隨著豬瘟緩和，今年內地豬肉價格持續下降，內地居民消費價格指數(CPI) 豬肉價格降幅最多，達43.5%，連帶供港活豬價亦下調。

根據食環署網頁顯示，活豬平均價由今年1月的3,158元，下調至7月的平均價1,825元。另外，本地活豬的活豬供應亦由1月的平均2,119隻，升至7月的2,552隻，惟本港的豬肉零售價未能反映較大跌幅，近三個月，豬肉價格大約下降15%至20%。

過去12個月，內地供港活豬由去年8月的1,866隻增加至今年的2,267隻，現時連同本地約300隻穩定數字活豬應市，豬肉供應平穩。香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，本地豬肉價格並沒有如內地一樣跌幅顯著，主要有幾大原因，當中以供應商數量沒有增加為重點。

許說，早前非洲豬瘟，內地供港豬商被削減至不足10間，之後本港及內地當局沒有再為供應商重新發牌，能來港豬商欠缺競爭，加上運輸等成本高，零售難有顯著下降，「可以去香港啲豬肉都係優質貨，運輸成本又高，同內地內銷好唔同，無競爭就一定貴既！」

香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，本地豬肉價格並沒有如內地一樣跌幅顯著，主要有幾大原因，當中以供應商的數量沒有增加為重點。（資料圖片／鄧詠中攝）

他續說，香港商販一向較穩陣，減價也是一步一步來，「睇定先減價嘛！點會話減就即減？加價都唔會一來就加好多，市場而家穩定就開始減多啲。」他透露，近日本地豬肉零售價已由高峰期每公斤100元降至80多元，降幅約20%，已屬顯著。問到豬價有否下調空間時，他說若內地增加供豬場數量，由現時不足10間增至20間，零售價有望再減兩至三成。