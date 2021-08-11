教協解散｜拒與暴力割席超越底線　黃均瑜︰解散對教育界得大於失

成立48年的香港教育專業人員協會宣布解散，香港教育工作者聯會會長黃均瑜今早（11日）於港台節目表示，根據教協章程需三分二會員同意才可解散，認為教協理事會決定比較奇怪，「對我嚟講比較兒戲嘅感覺。」

黃認為，教協因政治原因解散，對其會員或屬可惜，但對整體教育界來說就是「得大於失」。他批評教協過往舉動令公眾對教育界形象負面，如反對政府推動大眾接種疫苗。他又透露已成立新工會，現正在籌備階段，但估計要完全吸納教協會員需要一段時間。



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黃均瑜表示，對教協突然解散感到錯愕，認為教協創立時曾經歷艱難的日子，規模與香港眾志等小型團體不同。他亦指，根據教協的會章，需三分二會員同意才可解散，認為其決定「比較奇怪」。他亦估計教協所面對的壓力由理事會面對，與會員無關，「對我嚟講比較兒戲嘅感覺，背後都冇講清楚面對嘅壓力係咩嘢。」

香港教育工作者聯會會長黃均瑜。（資料圖片）

認同教協確能助教師維權 會員失培訓機會及團體保護

黃指，雖然教協擁有9萬多名會員，但認為教協解散對教育界「得大於失」，更批評教協過往的舉動，令公眾對教育界的形象負面。不過他指，對教協會員而言可能覺得「失大於得」，將失去培訓機會、團體保護及福利，「呢樣嘢要兩方面睇。」他進一步解釋，政府早前推動社會接受打針，教協卻反對，對政府施政帶來阻力。不過他承認，教協確實能幫助教師的權益。

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黃多次強調，難以評估教協背後的風險，認為教協可選擇不參與政治，著重於教師權益及福利。若教協涉及法律的糾紛，僅為現屆理事的問題，亦可選擇換屆或總辭。「唔明點解生存唔到。」

黃均瑜︰教協未有與暴力、分離主義、失德教師「割席」

黃均瑜相信，教協宣布解散前有自行評估風險，而外界一直批評教協「政治超越專業」，他亦認為所有組織做任何事或行動都有「底線」，教協未有與暴力、分離主義、失德教師「割席」，都是超越了底線。他又補充，如有人牽涉犯罪，不會因團體解散而釋除法律責任。

黃亦透露已成立新工會，現時正在籌備階段，包括人手配置、張羅合作夥伴等。但他估計，該新工會完全吸納及取代教協需要一段時間，是他們努力的方向。他亦指，新工會將主力於老師權益及處理會員個案；而教聯則著重於教育政策。