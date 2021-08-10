教協解散｜會員到會址超市購物及留影　大專教師：是香港損失

創會48年、有逾9.5萬名會員的教協今日（10日）公布解散。有會員得知消息後感愕然及不捨，憂教師日後將難以發聲，亦有人專程到旺角的教協超市購物及留影。

到場的退休教師張先生對教協解散感難過，直言「（教協）咁中肯嘅教育工會都要死，香港無啦」，惟官媒屢評擊、教育局「割席」下解散是無奈但恰當安排，免「拉人封艇」；在大學任教歷史的曹老師亦認為，教協真正代表老師發聲，地位功用難以代替，解散令人意外，形容是「香港嘅損失」，亦標誌著香港教師及教育發展的終結。



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教協宣布解散，超市亦停業在即，有會員得知消息後專程到旺角的教協超市購物及留影。（鄧穎琳攝）

資深會員：意料之外 免「拉人封艇」

退休的專上教育界教員、資深教協會員張先生說，得知教協解散心情很差，猶如「大炮一出」，老師日後將難以發聲，亦失去多元培訓機會，「諗唔到教協要死，《蘋果》要死都預咗，教協咁中肯嘅教育工會都要死，香港無啦。」

惟他認為，教協屢被官媒評為「毒瘤」，教育局亦終止工作關係，情況急轉直下，教協理事會選擇在現階段有序解散是恰當安排，「（原以為）教協解散係無可能嘅事情，但諗一諗宜家環境之中，教協又做到咩？」

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退休的專上教育界教員張先生認為，老師日後將難以發聲，亦失去多元培訓機會。（鄧穎琳攝）

任教歷史逾20年的大學教師曹先生直言，教協是香港歷史一部份，解散是香港的損失。（鄧穎琳攝）

歷史科老師：教協地位功用難代替

而任教歷史逾20年的曹老師，得知教協解散故前來拍照留影。做了教協會員逾20年的他說，教協在教育議題上能代表老師發聲，才能成為最多會員的教育界工會，對教協解散感愕然及傷感，形容是「香港損失」，「顯然香港少咗一個好重要嘅團體幫老師發聲，（教協）係敢於為老師發聲，唔係咁容易有另一個團體可代表到老師。」

曹又說，「以前中央對（教協創會會長）司徒華有一定支持，有一定讚賞說話，是近三年才愈來愈差」；至於官媒評價教協為「毒瘤」、「煽動學生」是否公允，他認為「公道自在人心，現階段唔需要再諗官媒諗啲咩」。

加入教協做會員約3年的何先生認為，教協會為社會議題發聲是難能可貴，對教協解散感可惜。（鄧穎琳攝）

教協解散是重大打擊 不應怪責理事會

呂小姐的女兒是教協會員，她形容教協福利、活動及服務多，惠及教師和家屬，而且會協助及代表教師，「有其他機構協助教師，但背景唔同」，直言教協解散對教師行業是重大打擊，屬無奈決定「教協都好無奈，唔可以話怪責佢」。她又認為，即使司徒華仍在世，教協亦會面臨被迫解散，「主要宜家社會環境改變咗，唔係一個人支撐到。」

教協會員何先生亦對教協解散感可惜及無奈。他認為教協服務不同社會階層，而且「有咁好嘅超級市場」，「教協會嘗試組織教育人員，特別為社會事情發聲或者幫唔同嘅人，係難能可貴嘅，唔係好多機構願意做呢啲！」