教協解散｜司徒華發起罷課而起　48年維權屢成功　反修例成關鍵

成立接近48年的教協，上月底遭兩大官媒發文炮轟「香港『教協』這顆毒瘤必須鏟除」，同日教育局宣布全面終止與教協的工作關係；教協先後退出職工盟、國際教育組織、並成立中史文化工作組推國情活動，最終仍在「巨大壓力」下，今日（10日）宣布解散。

教協是本港最大的教師工會，不時為教師及政治事件發聲，70年代已故創會會長司徒華號召全港教師罷課，抗議政府削減文憑教師薪金的抗爭運動，成為組織工會起點。反對教師語文基準試、推倒羅范椒芬、反國教、在反修例風波多次炮轟港府等，都令教協與政府關係轉差，近期更被教育局批評「將政治滲入校園」。教協陷於狹縫中遭連番砲轟，終選擇結束歷史任務。



▼教協在反修例運動期間發起教育界遊行▼



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回顧教協那些年，始於1973年的文憑教師薪酬運動。當時港英政府宣布削減文憑教師入職薪金，將教師薪級與公務員脫鈎，引起全港教師怒吼。在教師錢世年召集下，十多個教育團體組成「香港教育團體聯合秘書處」，司徒華接棒號召教師遊行，升級至全港教師大罷課。最終港英政府放棄降低文憑教師起薪點，更令頂薪點升級。

這場抗爭運動成功迫使港英政府作出重大讓步，教協亦隨之正式註冊為職工會，為教師爭取利益及尊嚴。司徒華在1985年更當選為立法局教學界議員，領導教協並躋身立法會，再交棒予張文光，然後落到第三代的現任會長馮偉華及副會長葉建源。

06年拉教統局常秘羅范椒芬下台

2000年政府推出教育改革，教協率先反對教師語文基準試，斥教改為教師製造壓力，成政府眼中的阻教改三大山之一。當時與政府關係並非敵對，會長馮偉華曾憶述，教協雖力抗小學縮班殺校、反對廿三條立法，但仍會應邀與時任特首董建華會面。2003年，時任教育統籌局局長李國章出席教協30周年活動，更形容教協是「政府推動教育改革的重要夥伴」，期望雙方未來繼續加強合作，為香港教育努力。

時任教統局常秘羅范椒芬在2006年初評論教師自殺失言，教協發動大示威，要羅范椒芬落台。同年10月，她被任命為廉政專員，停止掌管政府教育政策。

董建華年代，教協雖力抗小學縮班殺校、反對廿三條立法，但仍會應邀與董建華會面。（資料圖片）

12年國教風波 屢促吳克儉下台

無論是教育或政治事件，教協均敢於「發聲」。2012年爆發反國教風波，數以萬計市民上街遊行，最終政府擱置課程指引。當時新上任的教育局局長吳克儉多次被批不熟悉教育政策，更在立法會討論TSA全港性系統評估時去日本旅行，教協公開要求下台。在2014年雨傘運動期間，學聯發動無限期罷課，教協隨即呼籲全港教師展開罷課罷教行動。

林鄭月娥上任即回應教協訴求

17年特首選戰，「教育」成熱門議題。現任特首林鄭月娥甫上任即公布50億元教育經常性撥款大計，迅速落實首筆36億元教育開支，當中不少如改善班師比、減少合約教師，是滿足教協訴求。林鄭月娥2018年更出席教協45周年酒會任主禮嘉賓，一度被視為教協與政府「大和解」及「破冰」。

反修例風波多次炮轟港府

自2019年反修例風波，教協多次炮轟港府，包括4月要求政府撤回逃犯條例修訂，參與民陣反修例遊行、製作《逃犯條例》小冊子，6月發聲明批警方濫權、呼籲教師「罷課不罷教」，在學校課堂以客觀原則向學生解說事態發展，讓學生表達看法、發起教育界聯署等，並呼籲政府回應五大訴求，以修補社會撕裂。在理大圍城期間爆發嚴重衝突，教協曾發聲明呼籲雙方克制，避免使用致命武器，亦希望希望警方不要主動攻入校園。

至教育局接獲269宗教師涉專業失德投訴，先後4人被「釘牌」，教協亦有協助被投訴教師。

教協在反修例風波中未有與示威「劃清界線」，遭內地官媒狠批「煽暴搗亂、禍害香港的罪責」，指香港教育要正本清源、重回正軌「就必須徹查，剷除毒瘤」。

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教協目前有9.5萬名教育專業同工會員，並設權益及投訴部，為同工爭取權益，至今每年平均處理逾3,000個案，近年更處於政治花四濺的風眼位置，被批評鼓吹教師上街抗爭。

會長馮偉華今日宣布，近期急劇發展令教協承受巨大壓力，理事會已盡最大努力尋求繼續運作方法，但至今未能看到前景，在難以延續工作目標，及無法找到化解危機的方案下，理事會一致通過解散教協，結束48年歷史任務。