私人遊樂場地契約｜遊艇會奇力島年繳1000元　與市值地租差770倍

全港現有66份私人遊樂場地契約，分別讓私人體育會及社區組織以象徵式地租租用官地。《香港01》早前報道，當中多份契約將於今年到期，已獲政府短暫續租數年，承租人只需要繳交應課差餉租值的3%作為地租。

當中位處銅鑼灣奇力島靚地、香港遊艇會持有的契約，現只需要繳交每年1000元的地租，根據差估署的資料，於2021/22年度應繳地租約為77萬元，即與現時繳交的租金相差770倍。



全港現有66份私人遊樂場地契約，當中49份契約於2011年起獲續期，將分別於2026年及2027年間陸續期滿。有6份已經到期的契約則「暫緩繼續」，包括2份由私人體育會持有的契約。此外，有4份由私人體育會持有的契約則仍未到期。

奇力島獲批地150年 2056年始到期

民政事務局早前已決定，私人體育會持有的契約原則上獲批續期至2027年6月30日，該日子後會採取新租約，收取市值約三分之一地租。現時政府正擬訂新的續期契約，承租人仍按以往安排，繳交應課差餉租值的3%作為地租。當中將於2056年到期、由香港遊艇會持有的奇力島用地，根據地契條款，每年只需要繳付1,000元地租，並獲批地150年。

根據差估署資料，奇力島用地於最近三年的應課差餉租值，介乎256萬元至308萬元；若根據其餘私人遊樂場地契約用地地租安排，即繳交應課差餉租值的3%，每年應繳地租介乎77萬至92萬元。以差估署估算的最新數字為例，奇力島用地的2021/22年度應課差餉租值為約256萬元，而應繳地租則為770,400元，與實際上只需要繳交的1,000元年租相差770倍。

遊艇會獲續租燙波洲遊樂場地契約 呎租約一毫 團體：過渡期太長

遊艇會11萬元租35萬呎地

此外，香港遊艇會持有其餘兩幅用地，即分別於輋徑篤及熨波洲亦已到期，不過按當局回覆，用地契約將獲暫緩繼續至2027年，而屆時將向契約持有人徵收十足市值地價的三分之一。

不過，根據差估署資料，佔地逾12萬平方呎的香港遊艇會輋徑篤用地，最新的應課差餉租值為約267.6萬元，即於2021/22年度繳交的地租僅為80,280元。至於約3.1萬平方呎的熨波洲用地，最新的應課差餉租值為106.8萬元，即繳交的地租為32,040元。換言之，香港遊艇會就三幅用地，每年只需要繳交11.3萬元作為地租。

由於差估署每年均會就應課差餉租值作評估，金額會有所變化。根據差估署自2019/20年度至2021/22年度的估算，差餉租值金額呈下跌趨勢。而跌幅最大的亦為香港遊艇會承租的輋徑篤用地，其每年應繳地租由2019/20年度的9.7萬元，下跌至2021/22年度的約8萬元，平均呎租為0.63元，跌幅為17.4%。

香港遊艇會持有熨波洲用地契約，已於2021年5月24日到期。（資料圖片／羅國輝攝）

佔地面積最大、由香港機械模型會承租於元朗大棠的用地，應課差餉租值為其餘6幅地中金額最低。以2021/22年度的金額為例，應課差餉租值約為39.7萬元，每年的應繳地租則約為1.1萬元，即每年平均每呎租金為約0.03元。