棄商投身護理業　高學歷「新丁」變管理層　留住人手有她一套

護理安老服務業長期請人難，人手短缺問題令業界瀕臨爆煲邊緣。然而，在商界打滾多年後再到澳洲攻讀碩士的小妮子李湘微，學成歸來卻願意加入護理安老服務業，當高學歷「新丁」。



回想初初入行，李湘微在一間傳統長者院舍當行政工作，每日流程早設定好，太刻板，於是她轉而加入一間僅有數年歷史的社企，負責開辦將軍澳長者日間中心，從裝修到聯絡長者，李湘微事無大小也親力親為。



如今，李湘微晉升管理層之列，在吸引人手、留住員工方面有一套，她一方面會營造輕鬆舒適工作環境，另一方面，讀過輔導心理學的她十分重視人手訓練，給員工機會嘗試，更關注對方事業發展路徑，「我有信心，一定會留到人。」【誰伴我跑下半場系列之三】



澳洲學成歸來，李湘微

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澳洲碩士畢業投身護理業：傳統院舍發揮空間有限

大學畢業後，李湘微在商界做了5年，市場、公關、行政全部試過，但她並不十分喜歡商界氛圍。2017年，她辭職前往澳洲攻讀輔導心理學碩士。2年後帶著輔導心理學碩士學位返港時，她沒有選擇高薪穩定的教育行業，而選擇了進入安老院舍。她說，家中不少長輩從事這行，耳濡目染下使她十分喜歡與老人家相處，覺得與其遵守商界「創造需求」的邏輯，不如認真為有需要長者做一些事情。

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不過，院舍工作沒令她獲得滿足感，李湘決定離開。李湘微指，現時香港人口老化嚴重，安老服務需求與日俱增，傳統院舍動輒便是12小時一更，一個人有時要負責照顧20位長者，沒有時間與每位老人細緻交流，了解他們需要。

她認為在龐大院舍體系內工作，每個人像是一顆小小螺絲釘，只能在既定架構中重複每日的工作，發揮空間較為有限，這與她想要幫助老人的初衷大相徑庭。

住院舍似被遺棄 營造舒適環境助適應

偶然下，李湘微選擇進入僅有幾年歷史的社企「和悦會」成為一間日間長者中心的個案經理。李說很享受與老人相處時的親密感與信任感。雖然工作自由度相對高，但她每天都會去接送老人坐車前來中心，對他們噓寒問暖，以此讓老人家放鬆心情，盡快適應環境，「香港其實好多老人家會好抗拒去老人院舍，覺得好似被遺棄去了孤兒院。」

麥艷卿是李湘微在該日間長者中心的第一批「老友記」，獨居的艷卿隨著年齡增長，自理能力開始衰退。李湘薇第一次去到她家中的時候，滿地都是雜物，連一條走路的通道都沒有。李湘微隨後邊幫她尋找了家居清潔服務員，幫手打掃房間。有一次腿腳不好的麥艷卿在一條斜路上無法行走，也立即打電話給李湘微，李湘微當下幫她叫車，解決了麥的困難，「有時對於年輕人來說好簡單的事情，比如call車，對老人家就係難的。」

對年輕人來說好簡單的事情，比如call車，對老人家就係難的。 李湘微

麥艷卿是李湘微在日間長者中心的第一批客人。李湘微接觸到她時，發現她家中堆滿雜物，連走路的通道都沒有。（盧翊銘攝）

一年服務百宗個案 32歲「新丁」立志做落去

一年的時間，她負責跟進的個案已經超過100位老人。比起在傳統社福機構不同的是，她有更多的時間和個案相處，了解他們的家庭、背景，支援他們的需要。訪問時正值東京奧運，她亦將中心的風格轉為奧運主題，更邀請義工帶領中心老人嘗試一些合適的運動。

無論是從年齡，還是工作經驗，32歲的李湘微都是個十足的的「新丁」。她說比起相對「Fixed死咗」的工作流程，對於年輕人來說需要更多的自由度。在她設計中心時，特意揀選了較為文青風格的設計，亦規定中心人員不穿制服，而是穿便服、拖鞋服務，以此營造家的感覺。而每隔一段時間，就會根據不同主題做一些活動設計，令老人家可以享受。

重視員工培訓 給員工新機會：有信心留住人手

除了令長者舒適以外，輕鬆舒服的環境亦是李湘微吸引人才的方式之一，她說輕鬆的環境令員工收工後也願意多留一會兒休息，同時中心也不斷尋找一些新的東西讓員工嘗試，「起碼唔會悶。」另一方面，在澳洲修讀輔導心理學的她十分重視員工的培訓，如果見到一些保健員在管理、心態上面有潛力，都會給予意見和機會，讓他們嘗試新的崗位，「我有信心，不會留不到人。」

李湘微的表現獲得了老闆欣賞，今年更獲得提名，當選第五屆安老服務的前綫傑出員工。每日工作雖然繁雜，但李湘微卻在工作中慢慢找到了自己的節奏，打算在這一行繼續努力做下去。