疫下人手缺口擴大編唔到更　安老業倡專業化挽人才　勿見火才撲火

根據《香港人口推算2020-2069》，長者人口未來20年將增加接近一倍，到2039年，每3個港人就有1個是老友記。面對人口老化，本港安老護理業人手不足問題持續多年難解決，香港安老服務協會主席陳志育表示，院舍員工疫情間流失率上升，不少機構人手根本無法達社署標準，要逐個星期編更。對於政府擬修例提高院舍法定人手規定，陳志育不感到樂觀，因根本沒有條件做，反而期望政府正視人手問題徵結，設立長者護理專業職系，挽留人才，「政府唔面對，等火燭時先去救火，令人心嗡」。【誰伴我跑下半場系列之二】



延伸閱讀：



護理課程5年招逾千人 不足3成入行 一句窩心話成27歲生力軍動力

本港安老院舍質素良莠不齊、人手不足問題持續多年。（資料圖片）

一發未知何時收拾的疫情，將安老護理業人手「十個煲九個蓋」問題更趨惡化。陳志育表示，疫情初爆發時，部分較年長員工擔心染疫影響家人而離開，到去年7月第三波疫情，安老院舍爆發疫情，院舍業界要暫停聘用替假及炒散員工，人手再減少，但在家人不能探訪下，工作量反而增加，要安排視像探訪、交接物品。他稱，即使失業率上升，但未見太多人轉行至安老業，「雖然暫時失業，都可能覺得安老業都較高風險，容易受感染。」

人手全面短缺 需逐星期遍更

他稱，無論是私營或津助機構亦面對人手短缺，而流失不止局限於前線人員，亦包括專業人員，如護士、物理治療師、職業治療師等，「唔係局部短缺，係全面短缺」。 他又引述協會去年一項調查，推算業界缺6000多人，私營院舍空缺率超過25%，形容局面嚴峻，直接影響服務質素，機構人手無法達社署標準，「好似正常8月中要編9月更期，但依家係編唔到更，要逐個星期去編更」。

香港安老服務協會主席陳志育表示，院舍員工疫情間流失率上升，不少機構人手根本無法達社署標準。（黃詠榆攝）

欠資歷認證及晉升階梯 從業員看不到前景

政府正計劃修改安老院舍條例，希望在來年立法會通過，藉以提高人手要求，如每院舍需有一名護士、特定時段需增加人手，但陳評價，礙於人手問題，根本難以順利推展，「依家人手咁短缺，睇唔到政府有條件，可以通過新例，根本實施唔到。」



政府自2015年起，推出青年護理服務啓航計劃，望為業界引入「生力軍」，但最新數據顯示，1200多名學員中，僅一半人完成課程。陳志育認為，目前資歷架構，很多是醫療、輔助醫療的專業，而非安老業界專業，「護理員再上就係保健員，去到保健員後就無」，非大學學位年青人晉升機會局限，「行業比唔到希望從業員，未入行人士睇唔到呢個行業係有前境，可以專業化」。

陳志育強調，政府需正視問題，推出具前瞻性的政策，「如果不去面對，便是待火燭時才去救火，令人心嗡」（黃詠榆攝）

倡設長者護理專業職系

他倡議，政府應設立長者護理的專業職系，如保健員以上設新職位，未必如護士資歷高，復康服務、個案管理方面，亦可增設受政府認可新職位，「現在是天同地的問題」。目前私營安老院及自負盈虧安老院可透過「補充勞工計劃」申請輸入護理員，勞工處回覆查詢時指，去年輸入1511名員工，今年截至6月則有902人。陳志育指，疫情下來港審批程序更長，估計目前外勞佔前線人手6%，建議未來再擴至津助院舍，並引入內地以外，如東南亞地區的人手，紓緩人手荒。

安老服務需求數以倍增 移民潮長者變獨居及兩老相依

「人手問題背後徵結，是政府沒有正視問題，至今無方案去推動。」面對人口老化，陳形容長者服務需求是「數以倍增」，單單院舍宿位便會上升四至五倍，加上疫情下移民人數增加，長者未必同行，原本有家人照顧的一群變成獨居及兩老相依，「服務量增加會意想不到」，強調政府需正視問題，推出具前瞻性的政策，「如果不去面對，便是待火燭時才去救火，令人心嗡。」

社署： 己發新一輪問卷搜集人手情況 正詳細分析

社署回覆查詢時僅指，為回應受資助福利服務單位在聘請及挽留前線照顧人員的困難，政府在2018年6月起，已增撥資源，增加個人照顧工作員、家務助理員和院舍服務員認可職位的薪酬撥款，惟未回應會否進一步增設「專業界化職系」。



至於人手空缺，社署稱分別於2017年及2019年，透過問卷向營辦受資助安老、康復和家庭及兒童福利服務的機構搜集人手情況的資料。結果顯示，有關職位包括個人照顧工作員和家務助理員的空缺率於2017年及2019年分別為18%及19%。社署已於2021年上半年發出新一輪問卷，現正就受訪單位交回的問卷進行詳細分析。