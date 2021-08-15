護理課程5年招逾千人　不足3成入行　一句窩心話成27歲生力軍動力

老吾老以及人之老，談何容易，面對護理安老業青黃不接，政府自2015年起推出「青年護理服務啓航計劃」圖注入新血，可是，最新數據顯示，計劃5年間共招收了逾千學員，僅約一半人完成課程，畢業後入行人數更不足3成。

27歲的謝紫昕與29歲的周嘉煒是去年加入計劃的「生力軍」，入學一年來，亦留意到很多同學中途離開，原因不離「人工低、工時長」。謝紫昕分享實習過程曾感挫敗，一度質疑自己能力，但老友記對她的掛心，成為動力，「就算辛苦都好，原來有啲嘢我係會有得著。」【誰伴我跑下半場系列之一】



延伸閱讀：



疫下人手缺口擴大 安老業倡專業化挽人才 寄語：勿見火才撲火

「青年護理服務啓航計劃」共招收了1,158名學員，惟畢業後入行人數不足3成。（張浩維攝）

計劃開展5年 45%學員流失

社署2015年7月推出的「青年護理服務啓航計劃」（啓航計劃），共招收了1,158名學員。截至今年6月底，其中530名學員已畢業，仍在計劃內的學員有78名。根據學員在畢業時提供資料，302名畢業生繼續受聘於社福服務單位比例，只有約26%。

謝紫昕去年參加計劃，目前在院舍以護理員身份實習。（張浩維攝）

社署在2020-21年度優化啓航計劃，5年內培訓名額由1000個增至1200個之外，亦把計劃對象年齡由18至25歲擴闊至17至29歲；學員每周工作時數由44小時下調至40小時，使學員可更有效兼顧進修課程；學員薪酬和訓練津貼亦有所調整。

新一年度啓航計劃招生仍正進行，至今招收約600名學員。謝紫昕當年會考失手，修畢毅進文憑後投身社會，做過文職及診所助護，發覺工作沉悶，由於有志投身醫療相關行業，遂於去年報名參加啓航計劃，「可以一邊學，又有一定收入」。

實習大半年來，她認為護理員工作遠超餵飯、沖涼，亦要照顧長者精神健康問題。（張浩維攝）

「每個人嘅父母他日都會變成老人家，預先學習點照顧佢哋，第日有啲咩事唔洗咁緊張。」別人眼中辛苦工，她雖願意入行，但亦曾擔心能力是否足以應付。實習大半年來，認為護理工作遠超簡單的餵飯與沖涼，猶要注意公公婆婆的精神狀況，他們不時會問，「姑娘我好唔開心，我幾時可以走？」



謝紫昕自言最初不懂如何應對，曾感徬徨，幸得同事相助，一步一步適應。當工作至很沮喪時，發現原來有院友會想念她，「婆婆問個妹妹去咗邊，係好sweet嘅事」，亦成為其工作動力，「就算我辛苦都好，原來有啲嘢我都係會得著到。」

27歲的謝紫昕去年參加計劃，目前在院舍以護理員身份實習。（張浩維攝）

婆婆問個妹妹去咗邊，係好sweet嘅事，就算辛苦都好，原來我都有得著。 謝紫昕

不過，謝亦認為行業青黃不接明顯，以其實習院舍為例，護理員平均年齡為60歲或以上。至於另一名學員、29歲的周嘉煒則分享道一談起安老業界，朋友第一印象皆指「好辛苦」，但他反而非常熱愛，「長者入到嚟好似被人遺棄，我哋要多啲照顧佢，比多啲活動佢哋參加，令他們有家嘅感覺。」

29歲的周嘉煒（左）則分享，有同學首年便退出計劃，認為「人工低、工時長」令部分人卻步。（張浩維攝）

敵不過人工低、工時長 部分同學退學

啓航計劃相關課程為期兩年，兩人皆稱的確有部分同學中途退學，背後原因不同，有人報讀了其他護士課程，亦有人會在實習時始發現性格不合適，周嘉煒稱，「有個同學第一年留咗喺度，第二年就退出咗，佢話做搬貨員可能都有2萬元，但現在計劃中反而只得1萬多元」。

周嘉煒不諱言家人曾建議他轉行，「但覺得做慣咗、熟手啲，自己都鍾意」。二人期望畢業後再接駁至護士課程，之後留在安老業工作，因喜歡院舍工作節奏外，亦可與長者建立關係。

香港買位安老服務議會主席謝偉鴻直言薪金需貼合市場現況，「始終成本最終是由大家分擔」。（張浩維攝）

業界：啓航計劃流失率高不等於失敗

護理安老業人手荒鬧足十多年，即使疫下失業率高，但業界人手短缺問題不但未見紓緩，反而趨惡化，薪金低是難吸引及留住人手是主因之一。不過，香港買位安老服務議會主席謝偉鴻直言，薪金水平需貼合市場現況，「始終成本最終是由大家分擔」。他認為，啓航計劃學員離開率雖高，但不等於計劃失敗，只要每年都有生力軍加入，仍對紓緩人手有幫助。至於條件方面則要因時制宜，符合社會期望之餘，同時亦可吸引人入讀。