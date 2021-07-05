院舍疫苗接種率低捱批　安老協會：有長者隔3個月未獲外展隊評估

撰文： 黃詠榆 朱海棋 最後更新日期： 2021-07-05 07:00

疫苗接種計劃自2月開展，計劃推行逾百日，惟院舍接種率未見太大起色。勞工及福利局局長、食物及衞生局局長均指出，院舍院友的接種率低。《香港01》向不同安老院舍業界了解，發覺當局的行政程序疑未有及時配合，令部份長者「卡住」在評估步驟，遑論開展疫苗接種。 長者接種意欲低的因素外，安老服務協會主席陳志育表示，政府推行院舍外展接種的進度緩和，業界早於3月底已向社會福利署提交名單，惟據他所知，有院舍直至6月中，仍未獲配評估服務；至於他所擁有的兩間院舍中，一間有部分長者仍未獲評估，另一間則於6月方完成評估，7月中才為合適院友接種。業界稱鼓勵更多院舍職員接種較實際，有院舍達六成職員有打針。 按照政府安排，未獲外展醫療隊評估的院舍長者，不會開始接種疫苗程序。《香港01》正向勞福局、社署查詢，至今有多少院舍長者未獲評估。

在「院舍外展接種安排」下，全港院舍於3月22日前回覆社署，交待院友接種意願。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光早前發表網誌，提到截至5月底，接種至少一劑疫苗的院友只有2,261人，約只佔全港院舍住客的3%。員工方面，亦只有9,368名，佔整體約23%，形容院舍接種率「非常之低」。食衞局局長陳肇始昨日（4日）在電台節目，再提及相關問題，稱會繼續想辦法，釋除長者疑慮。

在「院舍外展接種安排」下，全港院舍於3月22日前回覆社署，交代院友接種意願。若選擇BioNTech復必泰，將由醫院管理局負責的社區疫苗接種中心，安排由醫護人員組成的外展團隊到院舍，為同意接種的院友接種；若選擇科興疫苗，衞生署會透過院舍防疫注射計劃的到診註冊醫生，為院友接種。

院舍接種率低問，食衞局局長陳肇始稱會繼續想辦法，釋除長者疑慮。（資料圖片／羅君豪攝）

陳志育：員工接種更重要，可作保護作用

安老服務協會主席陳志育稱，3月時已提交有意接種的院友名單給社署，本身有意欲接種人數不多，經評估後可接種的長者更少，他稱在6月中仍得知「有院舍連評估都未做」。

他說，自己擁有兩間院舍，其中一間院舍中，政府暫只為了有意接種復必泰的長者評信，如長者欲接種科興，評估時間仍尚待安排。至於另一間院舍，則於6月完成了評估，7月中才會為合適院友，分別接種第一劑科興、復必泰疫苗。

他認為，長者年紀大，不少家屬都不放心，「無信心，家人始終有顧慮」，認為員工接種更重要，可作保護作用。他稱，近期員工接種率有升趨勢，估計已升至三、四成人已接種，業界亦將於9月推出大抽獎計劃，鼓勵更多員工接種。

安老服務協會主席陳志育。（梁鵬威攝）

安老服務協會委員李輝：有院舍職員接種率六成

香港安老服務協會委員、擁有8間私營院舍的李輝表示，自社署推行800元疫苗津貼後，加上收緊檢測安排，員工接種率明顯上升，旗下員工整體接種率約四成，最理想一間院舍甚至達六成。

她稱，長者接種率仍是未如理想，「家人好擔心，可能兄弟姊妹間都揸唔定主意」，「第五波（疫情）唔知幾時殺到，一旦院舍爆發，醫療系統會被摧毀」，認為政府應進行更多解說，釋除社會疑慮，並盡早把握時間，以免與11月恆常接種流感疫苗的時期重疊。

▼7月2日疫苗外展隊到天水圍中學打針▼

+ 6 + 6 + 6

疫苗接種計劃專責工作小組成員、安老事務委員會主席林正財表示，現時須要向院舍院友、家屬、職員、醫生等，宣傳「接種流感疫苗，便可注射新冠疫苗」的概念，「有啲諗法好根深蒂固，要逐步逐步講返」，又提到暫時無新招數催谷院舍接種率。

每年第四季安老院陸續開展流感針注射計劃，被問到院友可否同時接種流感針及新冠疫苗，林正財稱以往有「左流右肺」的做法，即左手打流感針、右手注射肺炎鏈球菌疫苗，透露衞生防護中心轄下的科學委員會正審視，流感針及新冠疫苗同期接種的數據，若可行相信有助提升接種率。

香港內科醫學院早前建議，當局應容許60歲或以上人士毋須預約也可打針。林正財表示，現時已著手處理物流問題，完成後便可實施方便市民。

▼7月1日，香港仔利港中心有住戶染變種病毒L452R，大廈需封區檢測▼