教協解散︱購物兼緬懷　銅鑼灣超市現人龍　新增即日籌瞬間派完

擁9.5萬會員的教協昨日( 10日）宣布解散，在教協銅鑼灣活動中心購物部，今日（11日）仍有大批會員到場購物，超市今起須實施人流管制，以先到先得形式派籌入場，更限制購物時間為每節半小時，時限到須立即離開。

實施措施後，現場一度混亂，不少會員到場後才得悉需要取籌，但今日的籌早已派完，令部分人只能空手而回，白行一趟，深感不滿。在場數名職員須不斷解釋情況及致歉。



限時令每節半小時 時限到即須離開

教協今日在銅鑼灣活動中心購物部實施派籌措施，下午3時所見，即日籌已派完。不少會員白行一趟，未能取籌購物。現場職員指教協於早上9時開放，但確切派籌時間未定。時段以半小時為一節，每節70個籌，派完即止。

會員不滿安排 寧願排隊等候

退休老師黃小姐對派籌安排感不滿，她指由屯門遠赴銅鑼灣，打算在教協依然開放時趕緊購物，但來到才發現已派完籌，先前卻沒收到任何通知，「幾時派幾時派完無講，唔合理囉」。

已退休黃老師不滿教協安排，指「派籌又唔知幾時派哂，唔合理囉。」（黃慧姍攝）

突然解散感不捨 會員傷感泛淚光

專程與家人同來購買日用品的鍾老師，今午12時到場取籌，她對教協解散感不捨，並讚揚教協致力爭取教師福利，超市更集中了多樣價錢實惠的教學用品及日用品，日後只能在坊間購買，相對較不便，「最後一次嚟買嘢，順便緬懷一吓 。」

在職20多年的孫老師認為教協解散來得太突然，感到很傷感。（黃慧姍攝）

有會員對教協解散感失落，從事教育行業廿多年的孫老師，談及教協解散時更眼泛淚光，「突然間咁樣話解散就解散」，覺得很傷感，最後一次到教協超市，她購買了約400元的教師常備文具，如原子筆及印仔等。