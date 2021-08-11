教協旺角分店今突然派籌　籌號早派完　會員白行一趟：會將心比己

教育局日前宣布終止與教協的工作關係，教育專業人員協會（教協）昨日（10日）宣布解散協會。會長馮偉華表示，會按例處理解散安排以及遣散共200位教協員工。

今日（11日）大批教協會員到旺角服務中心購物部，想「趕尾班車」購買日用品，惟是日籌號早已派完，不少市民「摸門釘」。有市民認為派籌安排妥善，「至少唔駛啲人咁熱係度大排長龍」，又表示對教協解散感到突然和不捨。



教協旺角購物分店不斷有會員「摸門釘」，數名職員持續向會員解釋情況並致歉，指明日（12日）的籌號將於明早9時開始派發。（高諾恆攝）

旺角分店人流多 有職員解釋情況及致歉

教協昨日（10日）宣布解散，不少會員「趕尾班車」到教協的超市購買食品、文具，及日用品。今日（11日）旺角好望角大廈的分店樓下人流不少，惟不少會員到場才得知籌號已派完，被迫無奈離開。有數名職員持續向會員解釋情況並致歉，指明日（12日）的籌號將於明早9時開始派發。

會員：派籌安排妥善 教協解散感不捨

從事教育工作逾三十年的郭小姐今日「摸門釘」，表示明天可能早一點來取籌號，希望購買一點食品，如橄欖油等。她認為派籌安排妥善，「因為對佢地而言都好辛苦、好突然嘅，會將心比己」。對教協解散，她感到不捨和傷感，又形容政府的手段「討厭」。

入行二十多年的葉女士今日10點半左右取得籌號，成功購買文具及日用品。她表示事先不知道會派籌，原本想排隊進內，恰巧遇上派籌。她認為教協安排妥當，「因為太多人啦，如果唔派籌會好混亂」。她表示教協解散很突然，心情難以形容，認為政府應給予更多時間和機會。

做教師剛滿一年的盧小姐也表示難過，認為教協除了提供購物優惠，亦有不少進修課程，解散會導致不便。

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有會員認為可預先派籌 或於網上公布詳情

但也有市民認為安排可以做得更好，已退休教師陳先生認為，教協可以預先派明日籌號，不要讓市民「白行一趟」，他說，「人地老遠嚟到，你可以派定聽日嘅籌，同埋預先係網上公布派籌情況。互聯網咁方便，點解唔用？」，他表示唯有明天早上再來。

▼教協銅鑼灣超市及會址▼



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▼教協旺角好望角中心超市及會址▼



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▼教協旺角中橋大廈總會址▼



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▼教協租用的荃灣服務中心▼

