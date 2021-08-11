教協解散｜3新工會以教聯會會址登記　黃均瑜：誰擔大旗協調中

創立48年、擁9.5萬會員的全港最大教師工會教協昨日( 10日）宣布解散，外界關注原教協會員何去何從，又是否有現有工會或新工會替教師出頭。《香港01》翻查今年刊憲成立的新工會，發現至少20個與教育工作有關，當中3個新工會登記會址與教聯會會址一樣，教聯會會長黃均瑜回應時承認相關新工會與教聯會有一定聯繫，「有年青老師認為需要有工會代表」，但教師行業日後由哪個工會「擔大旗」，以及新工會人手及定位安排，相信仍需協調。



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至少20個新工會與教育相關

《香港01》翻查今年刊憲成立的新工會名單發現，至少20個新工會與教育相關，個別新工會帶地區化及分科化味道，如新界東就有教師協會及學校職員協會，數理科及人文學科亦有各自的地區工會。

短期內難「食得晒」教協會員

有熟悉工會運作人士表示，教協歷史悠久，會員人數多，相信短期內難有單一工會可「食得晒」教協原來會員，而教協宣布解散前處理中的投訴及維權工作亦未必有人接手，「佢哋未必願意搵其他工會，今年新登記嗰批工會（教育相關）比較碎片化，睇名似只係幫特定工種嘅教職員，有排先凝聚到大量會員。」

另外，《香港01》發現，新工會名單中，「香港教育工作者工會」、「教育服務僱員工會」及「幼兒教育從業員協會」的登記地址，與教聯會現時會址一樣。教聯會會長黃均瑜接受查詢時指，工會由不同人組織，當中包括教聯會理事及相關友好等，「有年青老師認為需要有工會代表，各有專注範疇，如幼兒工會就專協幼兒教育工作者。」

黃均瑜。（資料圖片）

他又稱，教聯會目前仍與不同工會協調，包括哪個工會「擔大旗」，又透露尚有新工會借用教聯會會址作申請，只是未完成登記程序，「佢哋同教聯會有一定聯繫，三五識七都唔會幫手啦」。

黃強調，相關工會僅完成註冊程序，尚未有「規模」可言。黃表示，自教育局宣布與教協終止合作，教聯會已開會積極討論教育界工會發展，「業界有好多個案、紛爭需要調解，如果唔接觸佢哋，有冤邊度訴？」他期望最遲於9月初有結論。

另外，今年成立新工會中，亦有多個地區性劃分的教育相關工會，部分沿用同一地址登記。當中「新界西專業教育人員協會」、「新界西學校教職人員工會」、「新界西人文學科教師工會」及「新界西數理科教師工會」，登記地址與京港學術交流中心相同。京港學術交流中心總裁徐海山回覆查詢指，僅借地址給朋友登記作收發信件之用，至於相關工會詳細宗旨及理念，則不便代答。