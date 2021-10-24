渣馬2021｜10.24復辦　跑手需完成接種疫苗　即睇報名及賽事詳情

因疫情停辦及延期的渣打香港馬拉松2021終獲政府「開綠燈」，敲定今年10月24日復辦！渣馬大會今(18日)公布賽事詳情，將維持馬拉松、半馬拉松及10公里賽事三個組別，合共提供18,500參賽名額。9月2日上午10時接受公開抽籤報名，6日下午7時截止，抽籤結果將於9月10日公布，中籤者需於9月14日前完成付款程序。賽事路線方面，全馬及半馬跑手將於尖沙咀彌敦道起步，10k跑手則會齊集西隧九龍收費廣場，另非精英賽跑手將採用流水式起步安排。

大會同時公布相關防疫規定，跑手須於比賽前14天或以前完成接種兩劑疫苗；亦需於比賽前72小時內於大會指定地點進行政府認可之核酸檢測，費用將由渣打銀行贊助，並須於領取選手包當日提交健康申報表，確認在比賽前21天未有到訪香港以外的地方。



「渣打馬拉松」將於今年10月24日復辦。(「渣打馬拉松」官網截圖)

「渣打香港馬拉松」是香港跑界年度盛事，惟上屆受疫情影響停辦1年。香港田徑總會及港馬籌委會力爭在本年10月復辦，已於上個月提交建議書，據知局方早前考慮因素主要涉及防疫風險研判。大會今日宣布，賽事獲准復辦，其新聞稿亦特別鳴謝局方的積極協調，「讓跑手得以在健康、安全的情況下參加這項期待已久的實體賽事。」

1.85萬參賽名額 最少一半預留2020年成功報名人士

不過，疫情持續，賽事規模及路線均需變陣。今年的賽事將維持馬拉松、半馬拉松及10公里賽事三個組別，合共提供18,500參賽名額。值得注意的是，三個組別的最少一半名額，將會預留予2020年渣馬的成功報名者，合資格者可於8月23日至27日報名。大會又表明，由於今年名額較去年少，合資格者如最終未能成功報名，預留名額將可保留至2022年賽事。

▼點擊即睇全馬、半馬及10k賽事路線安排▼



▼點擊即睇賽事詳情及路線安排▼



+ 5

「渣打馬拉松」已停辦1年，對上一次開跑已是2019年2月。（資料圖片／盧翊銘攝）

跑手須不遲於10.10完成接種疫苗

防疫措施方面，大會稱參考多個國際馬拉松賽事的最新規定，所有參與實體賽事的跑手須不遲於比賽前14天﹙即10月10日﹚完成接種疫苗；成功獲編配名額的跑手，須於領取選手包當日親身提交疫苗接種紀錄及確認於過去21天未有到訪香港以外地方的健康申報表，並於賽前72小時以內完成政府認可的新冠病毒的核酸檢測，檢測詳情將於稍後公佈。香港田徑總會將全數資助跑手的50港元防疫行政費，渣打銀行則會額外贊助跑手的檢測費用。

今屆渣馬規模將會有變，但仍維持全馬、半馬及10k賽事，名額各為4000名、6500名及8000名。

特設虛擬跑 完成所選里數有獎牌

主辦方今年亦特設虛擬跑，於10月25日至11月14日舉行，年滿十六歲的人士可於下月15日上午10時起經大會網站登記，並於活動期間完成所選的里數，不限地點。參加者須利用大會指定流動應用程式紀錄跑步過程，經核實後可獲取電子證書、大會紀念T恤及完成獎牌。



至於取消及退款安排方面，若實體賽事於比賽舉行14天前、即10月10日或之前取消，跑手可獲50%報名費退款；不過，若實體賽事於比賽舉行前14天內取消，所有跑手將不獲退款，但可免費獲得虛擬跑名額。

「渣打香港馬拉松」是本港跑界年度盛事，惟上屆受疫情影響停辦1年。今年即使如期復辦，賽事規模及路線均需變陣。（資料圖片／盧翊銘攝）