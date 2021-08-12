東京奧運｜學者籲邀專業教練做評述教睇殘奧︰否則點播都冇人睇

港隊在東京奧運取得1金2銀3銅歷史性佳績，令人關注本月24日開幕的殘奧會能否承接氣勢。浸會大學體育運動及健康學系教授劉永松今早於港台節目《千禧年代》批評，電視台評述員的水平不足，應聘請具專業水平的教練，向市民分析賽事的戰術及技術。「娛樂同專業平行非常重要，目前嚟講我哋冇足夠嘅人才。」

劉又指，殘疾運動具有不可思議的難度及美感，如網球動員需控制輪椅，並於與正常比賽時面積一樣的網球場擊球，「我個人嚟講係四個字，不可思議！」



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對於政府早前公布的5項支援體育措施，劉永松認為，雖然未能全面包涵所有範疇，但已是「好好嘅開始」。他特別提到播映權，指過往由單一商業機構購入播映權，導致市民觀賞奧運存在局限。但政府購入播映權則可避免惡性競爭，除了標價可壓低外，大眾亦可從多個電視台觀賞奧運。

不過劉永松對殘奧會能否承接氣勢抱有憂慮，他指市民未必熟悉殘疾運動項目，「羽毛球佢哋點打呢？點計分呢？冇乜人知道。」他借機會解釋，殘疾運動可分為3類，包括智障、視障、殘障，相比夏季奧運會更為複雜，指市民可在電視上看到殘疾運動不可思議的難度及美感。他以網球項目為例，雖然規則容許球員擊球前，網球可碰地兩次，然而運動員需控制輪椅，並於與正常比賽時面積一樣的網球場擊球，「我個人嚟講係四個字，不可思議！」

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劉亦指，近日報章亦質疑電視台評述員的專業性，指他們的問題令運動員增加壓力，情緒出現波動。他建議，評述員應聘請具專業水平的教練，能向市民分析賽事的戰術及技術。「娛樂同專業平衡非常重要，目前嚟講我哋冇足夠嘅人才。」

劉最後建議，若希望市民關注殘奧會，需普及大眾對殘奧規則的認識，其次為直播比賽令更多人觀看，並聘請專業的評述員。「標準同規則係點冇人知，就算點播都冇人睇，亦都冇夏季奧運氣氛走出嚟。」