移民潮｜因永久離港提取MPF總額近66億元　急增27%創新高

移民議題再次成為熱話，連帶以「永久離港」為由提早提取強積金數字亦備受關注。積金局今日（12日）發表的《2020-21年度年報》顯示，去年度以永久離開香港為由提取強積金的總金額達65.67億元，較19-20財政年度急增逾14億元，增幅達27%，亦是自2014-15年度有紀錄來最高金額。



同時，疫情重創本港經濟，失業率高企，積金局年報顯示，去年度強積金抵銷遣散費及長期服務金亦大幅增加，共涉及逾63.8億元，亦是自2014-15年度有紀錄來新高。



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積金局年報顯示，去年4月1日至今年3月31日，按提取理由劃分，最多人因「退休」提取強積金，涉款107.96億元；其次是「永久離開香港」，涉款65.67億元，較2019-20年度的51.59億元，急增逾14億元，增幅達27%，是近年來新高。

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強積金對冲「冲走」打工仔63.8億元

另外，受疫情所困，影響本港經濟，失業率高企，積金局年報顯示，去年度強積金抵銷遣散費及長期服務金，亦大幅增加，亦是自2014-15年度有記載該項紀錄來最高金額。

去年度被用作抵銷遣散費的強積金，有33.34億元，較2019-20年度的24.89億元，增加34%；抵銷長期服務金的強積金，有30.5億元，較2019-20年度的25.85億元，亦增加近18%。

積金局為僱員討回2億被拖欠供款 10年最高

積金局年報又顯示，截至今年3月底，計劃總淨資產值為11.69萬億，而自強積金制度2000實施以來，年率化淨回報為4.9%，高於同期1.8%的通脹率。

積金局指，在保障計劃成員利益方面，積金局年內為超過10萬名受影響僱員討回近2億元被拖欠強積金供款，創下10年來最高紀錄。

另外，向涉嫌違例僱主及管理人員發出逾600張檢控傳票，並向屢次拖欠供款的僱主發出40份罰款通知書。